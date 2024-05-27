Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве

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Дело о мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Уточняется, что Лежнева могут заключить под стражу на 31 день. Задержали советника в воскресенье, 26 мая.
По информации источника, следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела. В настоящее время Лежнев находится в изоляторе.
Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева подозревают в хищении 75 миллионов рублей. Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
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По информации источника, следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела. В настоящее время Лежнев находится в изоляторе.
Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева подозревают в хищении 75 миллионов рублей. Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.
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Екатерина Коршунова