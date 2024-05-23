Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках

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Возбуждено уголовное дело о крупнейших в истории России взятках. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Экс-руководитель следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летний майор юстиции Марат Тамбиев, обвиняется в десяти случаях получения взяток на общую сумму более 1,5 миллионов долларов, 2718 биткоинов, что эквивалентно 7,3 миллиарда рублей и еще 1,3 миллиона долларов. Отмечается, что в своей работе Тамбиев ставил исключительно корыстные цели.
Согласно информации следствия, его сообщником, стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги преступников утверждают, что их действия подорвали доверие к правоохранительным органам.
Уточняется, что за время службы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе столицы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в Москве.
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Согласно информации следствия, его сообщником, стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко. Коллеги преступников утверждают, что их действия подорвали доверие к правоохранительным органам.
Уточняется, что за время службы в столичном СКР Тамбиев накопил связи в судебной системе столицы, что делает невозможным объективное рассмотрение дела в Москве.
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Екатерина Коршунова