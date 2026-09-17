«Проводил зачистку»: Полиция поймала убийцу по кличке Лазарь с ребенком на руках и в женском платье

17 сентября 2026, 13:16

DS: В Бразилии поймали возможного убийцу в женской одежде по кличке Лазарь

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В бразильском муниципалитете Мулунгу (штат Параиба) в ходе полицейского рейда 13 сентября задержали 33-летнего Жорлана Алвеса да Силву, подозреваемого в серии убийств. Об этом сообщает Daily Star.