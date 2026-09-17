«Проводил зачистку»: Полиция поймала убийцу по кличке Лазарь с ребенком на руках и в женском платье
В бразильском муниципалитете Мулунгу (штат Параиба) в ходе полицейского рейда 13 сентября задержали 33-летнего Жорлана Алвеса да Силву, подозреваемого в серии убийств. Об этом сообщает Daily Star.
По данным издания, мужчина пытался избежать ареста, переодевшись в женское платье, надев парик и темные очки. При этом на руках у него находился двухлетний ребенок, не являющийся его родственником.
Как отмечается, в мае текущего года да Силва вышел по УДО из тюрьмы, где отбывал крупный срок за серию краж. С тех пор, как предполагается, он совершил 16 убийств. Среди его предполагаемых жертв — два владельца магазинов, молодая женщина и 18-летний юноша.
После задержания подозреваемый заявил полиции, что начал совершать преступления в 13 лет и с тех пор якобы расправился с 80 людьми. В криминальных кругах он известен под кличкой Лазарь из Параибы, что, вероятно, связано с его способностью избегать поимки и длительных сроков заключения. За всю жизнь он провел в тюрьме лишь около шести лет.
Следователям да Силва сообщил, что все его жертвы были связанными с преступным миром, а он «проводил зачистку». Принадлежность к одной из крупных бразильских группировок он отрицает. В настоящее время полиция устанавливает, сколько человек в действительности мог убить задержанный.
Читайте также: