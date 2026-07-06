Убийца прятал тело жертвы и умер сам

06 июля 2026, 15:06

Irish Mirror: у прятавшего тело жертвы убийцы случился инфаркт в США

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В американском штате Алабама произошёл необычный инцидент: предполагаемый убийца скончался от сердечного приступа прямо во время попытки спрятать тело жертвы. Об этом пишет Irish Mirror.