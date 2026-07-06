Убийца прятал тело жертвы и умер сам
В американском штате Алабама произошёл необычный инцидент: предполагаемый убийца скончался от сердечного приступа прямо во время попытки спрятать тело жертвы. Об этом пишет Irish Mirror.
По информации местной полиции, 44-летний Дэниел Роббинс в ходе бытовой ссоры задушил свою 47-летнюю приятельницу Джессику Фолдс. После этого мужчина погрузил тело в пикап и вывез в лес.
Когда он пытался оттащить останки подальше в чащу, физическая нагрузка спровоцировала у него сердечный приступ. Роббинс упал замертво рядом с телом убитой женщины.
Находку случайно обнаружил прохожий 10 июня — он обратил внимание на брошенный на грунтовой дороге пикап с открытой дверью и спущенным бортом. Прибывшие на место полицейские пошли по следу волочения, который вёл в заросли, и нашли там оба тела. Как выяснилось позже, у Роббинса диагностировали заболевание сердца.
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