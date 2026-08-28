Убийца и насильник 23-летней девушки попался спустя полвека
Убийца 23-летней Йоланды Эрреры из Техаса скрывался почти полсотни лет и попался. Об этом сообщает издание People.
Преступление оставалось нераскрытым 45 лет. Девушку последний раз видели выходящей из бара 11 апреля 1981 года в городе Юниверсал-Сити, а через два дня ее тело без признаков жизни нашли двое детей в поле. Эксперты выяснили, что она была избита и изнасилована. На месте преступления они собрали образцы ДНК преступника, однако тогда выйти на его след не удалось.
Спустя десятилетия, в 2021 году, криминалисты составили ДНК-профиль преступника, но совпадений в базах не нашлось. В 2025-м его направили в лабораторию Othram, где личность убийцы установили с помощью метода генетической генеалогии— им оказался 68-летний Келли Ли Брауэр. В 1981 году он жил в том же городе, что и жертва, затем переехал в Коттонвуд, штат Аризона.
На допросе мужчина признался в содеянном. В ближайшее время его отправят в Техас для судебного разбирательства.
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