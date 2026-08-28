Убийца и насильник 23-летней девушки попался спустя полвека

28 августа 2026, 09:59

Убийцу и насильника 23-летней девушки из Техаса поймали спустя 45 лет

Фото: iStock/udra

Убийца 23-летней Йоланды Эрреры из Техаса скрывался почти полсотни лет и попался. Об этом сообщает издание People.