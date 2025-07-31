Психотерапевт Саморукова дала пощечину и обматерила своего ребенка
Известный психотерапевт Татьяна Саморукова дала пощечину и обматерила собственного ребенка. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Издание опубликовало видео, на котором видно, как Саморукова кидает ребенка в коляску, а после дает ему пощечину. Все это сопровождается матом. Сейчас психотерапевта ищет полиция из-за произошедшего.
Основательница Международного Университета Психологии и Психотерапии уже попадала в скандал год назад. Тогда Саморукова кидалась в персонал московского отеля различными предметами за то, что горничные не убрали ее номер. Весь конфликт опять же сопровождался матом со стороны психотерапевта.
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