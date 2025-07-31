В Чехии 12-летняя школьница родила от своего 16-летнего брата-насильника
В Чехии 12-летняя школьница родила от своего 16-летнего брата-насильника. Как сообщают Telegram-каналы, девочку мучили резкие сильные боли в животе, когда ее доставили в больницу, на беременность даже никто не мог подумать.
Еще больше врачи и полицейские удивились, когда выяснилось, что новоиспеченным папой является похотливый брат пациентки.
Когда роженице было 11 лет, подросток на фоне пубертата решил изнасиловать свою сестру. Стражам порядка еще предстоит узнать, как часто он использовал такую возможность. Перед этим стало известно, что в Тюменской области мужчина изнасиловал девушку-инвалида. Его приговорили к девяти годам строгого режима, обязав выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей.
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