31 июля 2025, 17:51

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В Чехии 12-летняя школьница родила от своего 16-летнего брата-насильника. Как сообщают Telegram-каналы, девочку мучили резкие сильные боли в животе, когда ее доставили в больницу, на беременность даже никто не мог подумать.