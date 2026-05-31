Птицы благодарят женщину за спасение вороны

31 мая 2026, 13:21

Жительница Канады спасла ворону и получает от птиц подарки

В Ванкувере (Канада) местная жительница Лиа Уилсон спасла раненую ворону, застрявшую в водосточной трубе. Женщина обратилась за помощью к пожарным, после чего доставила птицу в реабилитационный центр, пишет CTV News.





Когда ворона вернулась в дикую природу, она начала оставлять у ног своей спасительницы «подарки» — перья, палки, мох и даже маленькое гнездо. Всего Уилсон получила около десятка таких предметов.





«Это как встреча с друзьями каждое утро», — добавила собеседница.