Птицы благодарят женщину за спасение вороны
В Ванкувере (Канада) местная жительница Лиа Уилсон спасла раненую ворону, застрявшую в водосточной трубе. Женщина обратилась за помощью к пожарным, после чего доставила птицу в реабилитационный центр, пишет CTV News.
Когда ворона вернулась в дикую природу, она начала оставлять у ног своей спасительницы «подарки» — перья, палки, мох и даже маленькое гнездо. Всего Уилсон получила около десятка таких предметов.
«Это как встреча с друзьями каждое утро», — добавила собеседница.Теперь во время прогулок с собакой женщину сопровождают несколько ворон. Она безошибочно узнаёт спасённую по металлическому кольцу на лапке.