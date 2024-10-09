В Егорьевске 9 ноября состоится фестиваль «Пластилиновая ворона»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
В городском округе Егорьевск во Дворце культуры имени Г. Конина 9 ноября пройдёт фестиваль «Пластилиновая ворона», который посвящён памяти Эдуарда Успенского. Проект проводится уже в седьмой раз и во второй раз имеет статус областного, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Главное событие фестиваля — конкурс анимационных фильмов, в котором примут участие около 800 человек. Зрители увидят более 150 работ в пяти номинациях:
Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы посетители смогли не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Для этого были организованы творческие мастер-классы, где каждый мог научиться чему-то новому и интересному.
Кроме того, на фестивале была создана тематическая фотозона, на которой гости могли сделать разнообразные и оригинальные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о мероприятии и поделиться ими с друзьями и близкими.
Начало программы запланировано на 12:00, вход свободный, а возрастное ограничение — 0+.
Мероприятие проводится в Егорьевске с 2018 года и посвящён знаменитому детскому писателю Эдуарду Успенскому, который родился в Егорьевске.
Цель проекта заключается в повышении популярности мультипликационного творчества через привлечение жителей Московской области к процессу развития анимации, оказании содействия профессиональному развитию детей и подростков, обмене творческим опытом и других аспектах.
Жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» состоит из выдающихся деятелей культуры, искусства, кино, телевидения, анимации и мультипликации, а также представителей администрации Егорьевска, Союза журналистов Подмосковья и Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Проект осуществляется при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
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- «Лучший сценарий»;
- «Лучший герой»;
- «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского»;
- «За чистый мир»;
- «Про “Победу”».
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Организаторы фестиваля позаботились о том, чтобы посетители смогли не только весело провести время, но и узнать что-то новое. Для этого были организованы творческие мастер-классы, где каждый мог научиться чему-то новому и интересному.
Кроме того, на фестивале была создана тематическая фотозона, на которой гости могли сделать разнообразные и оригинальные фотографии, чтобы сохранить воспоминания о мероприятии и поделиться ими с друзьями и близкими.
Начало программы запланировано на 12:00, вход свободный, а возрастное ограничение — 0+.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Мероприятие проводится в Егорьевске с 2018 года и посвящён знаменитому детскому писателю Эдуарду Успенскому, который родился в Егорьевске.
Цель проекта заключается в повышении популярности мультипликационного творчества через привлечение жителей Московской области к процессу развития анимации, оказании содействия профессиональному развитию детей и подростков, обмене творческим опытом и других аспектах.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Егорьевск
Жюри фестиваля «Пластилиновая ворона» состоит из выдающихся деятелей культуры, искусства, кино, телевидения, анимации и мультипликации, а также представителей администрации Егорьевска, Союза журналистов Подмосковья и Национальной ассоциации телерадиовещателей.
Проект осуществляется при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
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Дайана Хусинова