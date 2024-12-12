В Королёве ворона каталась на лобовом стекле машины как на горке

Видео: Телеграм-канал «Москва 125»
В подмосковном Королеве ворона использовала картонку для катания спусков с лобового стекла машины, сообщил Телеграм-канал «Москва 125».
Как горку птица использовала лобовое стекло припаркованной машины. Ворона забиралась на крышу, следом садилась на кусок картона и скатывалась вниз. Затем птица брала в клюв кусок картона и опять залетала на крышу, чтобы повторно скатиться с «горки». Очевидец случившегося, который снимал происходящее на смартфон, уточнил, что ворона скатывалась уже много раз.
Ранее сообщалось, что бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели. С просьбой о помощи позвонили местные жители. Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.
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«Уже десятый раз так делает», — обратил внимание мужчина.
Ранее сообщалось, что бездомную собаку, которая провалилась через приямок в подвал нежилого здания в городском округе Балашиха и не смогла самостоятельно выбраться, освободили подмосковные спасатели. С просьбой о помощи позвонили местные жители. Оказавшись на свободе, собака сразу убежала по своим делам.
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Ольга Енгалычева