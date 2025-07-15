Путешественник подорвался вместе с автодомом на пляже в Европе
Кочующий путешественник чудом выжил после взрыва в автодоме на пляже Ист Бич (East Beach) в шотландском Лоссимуте. Об этом пишет британская газета The Sun.
Инцидент произошел утром минувшего понедельника, 14 июля в 07:15. Мощный взрыв выбил дверь фургона, в котором в тот момент находился его владелец. По словам очевидцев, мужчина смог самостоятельно выбраться — его увидели гуляющим по пляжу в одних шортах с обгоревшими бровями и спиной. Соседи по кемпингу спросили, что случилось, но тот ограничился кратким ответом: «мой фургон сломался». Супружеская пара, проживающая в соседнем автодоме, сначала подумала, что в них врезалась машина.
Через некоторое время на место прибыли сотрудники экстренных служб. Они доставили 59-летнего туриста в Королевскую больницу города Абердина. По одной из версий, причиной ЧП стала утечка газа из баллона.
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