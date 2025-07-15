Путешественник подорвался вместе с автодомом на пляже в Европе

15 июля 2025, 17:57

The Sun: путешественник подорвался вместе с автодомом в Шотландии и чудом выжил

Фото: iStock/RamonCast

Кочующий путешественник чудом выжил после взрыва в автодоме на пляже Ист Бич (East Beach) в шотландском Лоссимуте. Об этом пишет британская газета The Sun.