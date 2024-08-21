Собянин: ПВО в Подольске предотвратили атаку на Москву

Фото: Минобороны РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о предотвращении атаки беспилотников на столицу.
По словам Собянина, силы ПВО Минобороны успешно отразили атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, в городском округе Подольск. На месте падения обломков не зафиксировано разрушений или пострадавших.
Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.
Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России. Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами.
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Позже мэр уточнил, что в той же ночи было отражено еще две атаки беспилотников. Эти дроны также были сбиты в Подольске. Информации о разрушениях и жертвах нет.
Ранее сообщалось, что ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России. Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами.
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Елена Перлова