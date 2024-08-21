Ученый из Москвы помогал ВСУ и собирал данные о российской военной технике

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ФСБ России возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника научной организации в Москве. По версии следствия, фигурант дела сотрудничал с украинскими спецслужбами и проводил DDoS-атаки на критически важные объекты в России.
Как сообщает пресс-служба ФСБ, подозреваемый был задержан в Москве и признался в установлении контакта с украинскими спецслужбами. Он проводил атаки для нанесения ущерба информационной безопасности России, а также собирал данные о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Кроме того, фигурант дела регулярно переводил средства на нужды Вооруженных сил Украины.
В связи с тяжестью обвинений, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.
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В связи с тяжестью обвинений, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб ребенок, случилось 20 августа в Нефтеюганске ХМАО. По информации СМИ Югры, 62-летняя местная жительница за рулем внедорожника Changan сбила восьмилетнего мальчика, который ехал по пешеходному переходу на самокате.
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Елена Перлова