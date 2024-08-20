Подросток подорвал гранату в многоэтажке, есть погибшие

Фото: istock/Marina Khromova
В результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В результате взрыва гранаты в многоэтажном доме в Новороссийске погиб один подросток, трое получили травмы, сообщил источник в правоохранительных органах, передает РИА Новости.
Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители ведут расследование обстоятельств взрыва.
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«Один подросток погиб, ещё трое несовершеннолетних получили травмы при взрыве в многоэтажке в Новороссийске», — говорится в сообщении.
Инцидент произошел около 18:00 на 13-м этаже дома, расположенного на Анапском шоссе. По предварительным данным, один из подростков подорвал гранату РГД, что и стало причиной трагедии.
В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Правоохранители ведут расследование обстоятельств взрыва.
Ранее в Санкт-Петербурге Следственный комитет России проверил отделы полиции после инцидента с задержанием общественников из-за конфликта таксистов.
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Елена Перлова