Пьяный россиянин устроил дебош в самолёте — пассажирам пришлось его связать
44-летний житель Бурятии устроил дебош на борту самолёта, летевшего из Москвы в Красноярск. Как сообщает NGS24, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и во время полёта вёл себя агрессивно.
По словам очевидцев, пассажир громко матерился, мешал окружающим и практически не ориентировался в пространстве. На замечания бортпроводников мужчина реагировал ещё большей агрессией и отказывался выполнять требования экипажа.
Когда успокоить дебошира не удалось, на помощь сотрудникам авиакомпании пришли другие пассажиры. Вместе они усадили мужчину в кресло и связали ему руки пластиковыми хомутами. В таком положении он провёл оставшуюся часть полёта.
После посадки в Красноярске нарушителя встретили сотрудники транспортной полиции. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови.
В отношении мужчины составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения.
