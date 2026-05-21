«Продюсеры без вкуса»: Актриса Екатерина Волкова назвала главную беду кино

21 мая 2026, 17:37

Актриса Екатерина Волкова назвала главную проблему современного кино

Актриса Екатерина Волкова на XIII Забайкальском международном кинофестивале заявила, что в современном искусстве главную роль играют продюсеры и непрофессионалы без вкуса, а не режиссёры.





В беседе с NEWS.ru артистка отметила, что сейчас люди, далёкие от творчества, диктуют свои правила. По её словам, в советские времена, когда кино и театр находились на пике, ситуация выглядела иначе.

«Я не устаю об этом говорить, потому что это действительно сейчас проблема в искусстве, потому что на первом месте стоит продюсер, на втором месте режиссёр. А сегодня, к сожалению, непрофессионалы, очень много непрофессионалов. Люди без вкуса вдруг диктуют режиссёру, как надо, где надо урезать, где не нужно длинных планов», — высказалась Екатерина.