Боня не отказалась от Каннского кинофестиваля несмотря на сильную боль
Виктория Боня приехала в Канны с тростью после травмы ноги
Виктория Боня всё же рассказала в соцсетях, что приехала на Каннский кинофестиваль, несмотря на серьёзные проблемы с ногой. Накануне телеведущая посетила одно из мероприятий вместе со своей подругой Хофит Голан.
Ранее Виктория Боня признавалась, что из-за травмы может пропустить фестиваль, однако в итоге решила не отменять поездку на Лазурный берег.
Для дневного выхода блогер выбрала короткое полупрозрачное платье с вышивкой, а позже сменила образ на вечерний наряд. При этом из-за боли Боне пришлось передвигаться с тростью и отказаться от обуви на каблуках.
«Просто нога болит, прямо тикает. Вышла на набережную пофотографироваться — и всё. Опять вернулась в комнату, и нога очень сильно болит», — пожаловалась телеведущая.Для Виктории Бони этот визит на Каннский кинофестиваль стал уже 14-м по счёту.