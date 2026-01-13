Мать вывозила ребёнка зимой в поле и заставляла идти домой в одних носках

13 января 2026, 19:36

Суд в Германии вынес приговор матери за жестокое обращение с сыном

Фото: Istock/Sebastian Gorczowski

Суд в Германии рассмотрел дело о жестоком обращении с ребёнком. 45-летняя жительница деревни в Швабских Альпах, Стефани Д., признала вину в издевательствах над своим сыном. Об этом информирует Bild.