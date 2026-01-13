Мать вывозила ребёнка зимой в поле и заставляла идти домой в одних носках
Суд в Германии рассмотрел дело о жестоком обращении с ребёнком. 45-летняя жительница деревни в Швабских Альпах, Стефани Д., признала вину в издевательствах над своим сыном. Об этом информирует Bild.
Инциденты начались, когда мальчику исполнилось девять лет. После того как у него диагностировали СДВГ, агрессия со стороны матери усилилась. Женщина регулярно била и пинала сына, садилась на него и удерживала, пока он не начинал задыхаться.
Зимой мать выгоняла ребёнка из дома и запирала дверь. Мальчик оставался на улице без обуви до часа. В феврале и апреле 2024 года женщина отвозила его в поле, выгоняла из машины и заставляла идти домой пешком в пижаме и носках.
Суд учёл признание вины и тот факт, что у самой обвиняемой возможно наличие СДВГ. Стефани Д. получила условный срок с предупреждением и обязательство пройти лечение. Ребёнок теперь проживает с отцом.
