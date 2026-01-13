Экс-участника ОПГ «Слоны» задержали в Рязанской области за создание наркопритона
В Рязанской области задержали бывшего участника организованной преступной группы «Слоны». Мужчину подозревают в организации наркопритона. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
54-летний безработный житель региона предоставлял свою квартиру наркозависимым. Взамен он получал запрещённые вещества. Правоохранительные органы пресекли деятельность притона во время очередного сборища.
Силовики задержали подозреваемого и трёх посетителей квартиры. На месте они изъяли предметы со следами наркотических средств. Ранее суды уже привлекали этого мужчину к уголовной ответственности за оборот наркотиков.
В 2000 году суд осудил его как члена ОПГ «Слоны». Тогда бандитской группировке инкриминировали убийства, изнасилования, вымогательства, кражи и мошенничество. В 90-е годы «Слоны» контролировали значительную часть бизнеса в Рязани и участвовали в жёстких криминальных конфликтах.
