Экс-участника ОПГ «Слоны» задержали в Рязанской области за создание наркопритона

Фото: Istock/monticelllo

В Рязанской области задержали бывшего участника организованной преступной группы «Слоны». Мужчину подозревают в организации наркопритона. ​Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.



54-летний безработный житель региона предоставлял свою квартиру наркозависимым. Взамен он получал запрещённые вещества. Правоохранительные органы пресекли деятельность притона во время очередного сборища.

Силовики задержали подозреваемого и трёх посетителей квартиры. На месте они изъяли предметы со следами наркотических средств. Ранее суды уже привлекали этого мужчину к уголовной ответственности за оборот наркотиков.

В 2000 году суд осудил его как члена ОПГ «Слоны». Тогда бандитской группировке инкриминировали убийства, изнасилования, вымогательства, кражи и мошенничество. В 90-е годы «Слоны» контролировали значительную часть бизнеса в Рязани и участвовали в жёстких криминальных конфликтах.

