Пьяный житель Орска прогулялся по электропроводам между домами

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Житель города Орск прогулялся по электропроводам, протянутым их пятиэтажки в соседний дом, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на полицейское управление города.
В ночь на 18 ноября мужчина попытался пробраться из пятиэтажного жилого дома в соседнюю двухэтажку по линии протянутых электрических проводов. За время его проходки внизу успели собраться полицейские и спасатели.
Заметив правоохранителей, мужчина развернулся и побрёл назад в свою квартиру, спрыгнул на балкон и пропал.
Позже стало известно, что во время прогулки по проводам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и доставили в отделение полиции, где ему придётся постараться объяснить свой поступок.
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Заметив правоохранителей, мужчина развернулся и побрёл назад в свою квартиру, спрыгнул на балкон и пропал.
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Евгения Парфентьева