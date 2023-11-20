В Адыгее спустя неделю нашли тело 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки

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Спасатели обнаружили тело ребенка 2013 года рождения, который находился внутри автомобиля, съехавшего в реку Белая в Адыгее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Адыгея.
Водителю предъявили обвинение по пункту «а» части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Водитель свою вину признал, сейчас он находится под стражей.
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