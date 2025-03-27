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Пять человек пострадали из-за столкновения двух машин на Камчатке

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

На Камчатке в результате лобового столкновения двух автомобилей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 27 марта на трассе между поселками Нагорный и Мирный, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции края.
По данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Corolla, не имевший водительских прав, двигался на высокой скорости и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Mazda Atenza, за рулем которой находился 35-летний мужчина, ранее лишенный прав.

«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и 25-летняя девушка-пассажир а/м «Тойота Королла», госпитализированы в травматологическое отделение», — передает Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки.
Также среди пострадавших пассажиры «Мазда Атенза», 23-летняя девушка и 40-летний мужчина. 25-летняя из той же машины была доставлена в реанимацию.

«По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции по Елизовскому району проводится проверка», — уточняется в сообщении.
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#расследование
#машины
#служба
МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
27 марта 2025, 06:15

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки

Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в деревне Податовская Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание площадью 72 квадратных метра было ликвидировано пожарными, которые обнаружили тела на месте ЧП. Личности погибших устанавливаются, а причина трагедии расследуется дознавателями ведомства.

На тушение выезжали 15 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.

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Экс-жена Иванова запросила снять арест со счетов для содержания четверых детей
27 марта 2025, 06:06

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Бывшая супруга экс-замминистра обороны России Тимура Иванова, Светлана Захарова, подала ходатайство о снятии ареста со своих банковских счетов, замороженных в рамках уголовного дела о взятках.
Светлана указала, что на ее попечении находятся четверо детей, и отсутствие доступа к средствам ставит семью в тяжелое положение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Захарова и Иванов состояли в браке с 2010 года, однако развелись летом 2022 года. До расторжения брака они уже начали проживать раздельно.

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После ареста экс-чиновника в апреле 2024 года под арест попали его активы, включая особняк в центре Москвы, земельные участки в Тверской области общей площадью около 14 гектаров, а загородный дом и баня.

Однако арестовали не только его имущество и счета — эта мера также коснулась близкого круга лиц Иванова. Адвокат Захаровой настаивает, что Светлана не является лицом, которое может нести ответственность за действия Иванова, учитывая отсутствие у них совместного хозяйства на протяжении значительного периода времени.

Ранее Мосгорсуд принял решение рассматривать дело Иванова в закрытом режиме. Сам экс-замминистр обороны РФ отрицает вину в растрате миллиардов рублей.

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Погибший в страшном ДТП в Челябинске водитель на днях вернулся с СВО
27 марта 2025, 03:25

Фото: iStock/Anton Novikov

В Челябинске 26 марта произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Sirocco. Выяснилось, что погибший водитель был участником спецоперации на Украине, который недавно вернулся домой.
35-летний боец, вернувшийся из зоны СВО, погиб на месте после столкновения с металлической опорой на улице Блюхера. Погибший был 1990 года рождения, передает «Ura.ru» слова своего источника.

Пассажир авто был госпитализирован с переломом руки, пережив аварию.

По данным пресс-службы региональной Госавтоинспекции, водитель не справился с управлением на высокой скорости. Смерть наступила от травм из-за мощи удара — машина влетела в столб на скорости примерно 100 километров в час.

Очевидцы заявили, что автомобиль проехал на красный свет, едва не сбив пешехода на переходе. Расследование обстоятельств аварии продолжается.

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Во Владивостоке задержали виновных в поджоге на стоянке, где сгорели 22 машины
27 марта 2025, 02:14

Фото: iStock/GummyBone

Во Владивостоке задержали мужчин, подозреваемых в поджоге 22 автомобилей на стоянке в Первомайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Ночью 24 марта сообщалось, что кто-то, пробравшись на территорию стоянки, облил один из транспортов горючей жидкостью. Момент преступления попал на видео.

Сильный огонь быстро охватил соседние автомобили, что привело к крупному возгоранию. Позже очевидцы снимали на камеру мощное пламя и ужасались происходящему.



По данным следствия, двое исполнителей (39 и 49 лет) по заказу 47-летнего мужчины облили одну машину бензином из 5-литровой канистры. Они подожгли перчатку и бросили её в транспортное средство, спровоцировав массовое возгорание.

«Все граждане ранее судимые», — указали в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Все трое признались в совершении преступления. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Расследование ведётся при участии сотрудников ФСБ и Росгвардии.

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DailyMail: В ФРГ сталкер из Болгарии утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
27 марта 2025, 01:40

Фото: iStock/aja84

Ревнивый «бойфренд» из Болгарии загнал свою бывшую девушку в кусты, таща ее за волосы, после чего под угрозами смерти изнасиловал ее. На протяжении издевательств с избиениями насильник требовал жертву поклясться на Коране, что она не изменяла. Преступление случилось в Германии, пишет DailyMail 26 марта 2025 года.
24-летний Илия К., которого ранее приговорили к 10 месяцам условно за избиение той же девушки бейсбольной битой, продолжал преследовать свою 19-летнюю бывшую после их расставания в 2023 году. Он отправлял ей сообщения и отслеживал ее действия.

По данным немецких прокуроров, 25 июня прошлого года парень заманил жертву в парк в районе Нордвестштадт во Франкфурте. Там он избил её, угрожая забить насмерть и снять все зверство на видео, включая изнасилование.

Уточняется, что бывшая насильника отказалась клясться на Коране. Она твердила ему, что находится «в состоянии менструации», поэтому не имеет право сейчас касаться священной книги.

Во время первого слушания насильник поразил зал тем, что попросил дать ему право подойти к матери. Он хотел обняться и поцеловаться с ней перед тем, как его уведут. Просьба была отклонена.

Вердикт по делу еще не объявлен, дальнейшее рассмотрение назначено на 31 марта.

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