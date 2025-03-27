Пять человек пострадали из-за столкновения двух машин на Камчатке

Фото: Telegram Госавтоинспекция Камчатки
На Камчатке в результате лобового столкновения двух автомобилей пять человек получили травмы различной степени тяжести. Авария произошла в ночь на 27 марта на трассе между поселками Нагорный и Мирный, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции края.
По данным ведомства, 25-летний водитель Toyota Corolla, не имевший водительских прав, двигался на высокой скорости и выехал на встречную полосу. Его автомобиль столкнулся с Mazda Atenza, за рулем которой находился 35-летний мужчина, ранее лишенный прав.
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«В результате ДТП телесные повреждения получил водитель и 25-летняя девушка-пассажир а/м «Тойота Королла», госпитализированы в травматологическое отделение», — передает Telegram-канал Госавтоинспекции Камчатки.Также среди пострадавших пассажиры «Мазда Атенза», 23-летняя девушка и 40-летний мужчина. 25-летняя из той же машины была доставлена в реанимацию.
«По факту ДТП сотрудниками Госавтоинспекции по Елизовскому району проводится проверка», — уточняется в сообщении.Читайте также:
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Мария Моисеева