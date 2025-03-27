МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области

Видео: telegram МЧС России
Четыре человека погибли в результате пожара в частном доме, расположенном в деревне Податовская Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание площадью 72 квадратных метра было ликвидировано пожарными, которые обнаружили тела на месте ЧП. Личности погибших устанавливаются, а причина трагедии расследуется дознавателями ведомства.
На тушение выезжали 15 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.
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На тушение выезжали 15 сотрудников экстренных служб и семь единиц техники.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября 2025 года в России вступят в силу новые правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Изменения процедур проверки коснутся забора биологических проб у пострадавших в ДТП и лиц с признаками отравления, а также перечня проверяемых веществ.
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Мария Моисеева