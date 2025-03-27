В Госдуме призвали проверить популярные в РФ краски для волос

Фото: iStock/petrenkod
Депутат Госдумы Сергей Леонов инициировал проверку безопасности красок для волос брендов Schwarzkopf и Syoss из-за возможного содержания в них опасного компонента. О письме с его предложением сообщает издание News.ru.
Опасное вещество, о котором идет речь — бутилфенилметилпропионал, или же лилиевый альдегид. Оно может негативно влиять на репродуктивные функции организма и провоцировать кожные заболевания, например контактный дерматит.
Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Жулики, действующие в домовых и районных чатах, используют следующую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
Читайте также:
МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей
Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий
«Прошу вас проверить представленную информацию об опасности для здоровья и в случае ее подтверждения, поручить региональным управлениям Роспотребнадзора провести внеплановые проверки торговых точек с целью изъятия ее из оборота», — говорится в обращении депутата.Вопрос о проведении экспертизы и дальнейших мерах остается на рассмотрении ведомства.
Ранее в МВД предупредили о новой схеме мошенничества. Жулики, действующие в домовых и районных чатах, используют следующую схему обмана: они предлагают бесплатно забрать ненужную бытовую технику или мебель, присылая ложные «доказательства» своей честности.
Читайте также:
МЧС: Четыре человека погибли из-за пожара в Иркутской области
Бывшая жена Тимура Иванова попросила снять арест с ее счетов ради детей
Россиянам сообщили о переходе на двухэтапную индексацию пенсий
Мария Моисеева