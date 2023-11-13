В Москве госпитализировали пьяную 16-летнюю дочь боксёра Дацика

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Дочь боксёра Вячеслава Дацика госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 16-летнюю девушку экстренно госпитализировали со станции метро «Технопарк». Она была доставлена в детскую больницу им. Филатова.
Врачи поставили ей диагноз отравление алкоголем.
В настоящее время дочь боксёра по-прежнему находится в невменяемом состоянии, поэтому не может объяснить, что с ней произошло.
Днём ранее сообщалось, что 13-летняя дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами своего дома в Москве. Отмечалось, что до происшествия в семье произошёл конфликт, после которого у девочки забрали телефон.
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Врачи поставили ей диагноз отравление алкоголем.
Днём ранее сообщалось, что 13-летняя дочь бывшего чемпиона мира по боксу Григория Дрозда найдена мёртвой под окнами своего дома в Москве. Отмечалось, что до происшествия в семье произошёл конфликт, после которого у девочки забрали телефон.
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Анастасия Чинкова