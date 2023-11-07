В Чите в детской больнице массово отравились дети

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Шестеро проходили лечение в краевой детской больнице в Чите и отравились. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минздрав Забайкальского края.
«Утром 7 ноября у шестерых пациентов Краевой детской больницы появились симптомы дисфункции кишечника. Руководителем ведомства подписан приказ о начале служебной проверки. Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю начато эпидрасследование», — сообщили в региональном минздраве.Причина отравления выясняется. В первую очередь под проверку попадет организация питания пациентов. Следователи проведут опрос руководства и персонала больницы для выяснения качества пищи в медучреждении.
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Алина Юрчак