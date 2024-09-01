Пятый беспилотник сбит на подлете к Москве

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пятый беспилотник, приближающийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«ПВО Минобороны продолжает отражать атаку вражеских БПЛА и сбило еще один беспилотник в Ленинском городском округе, летевший на Москву. На месте работают все службы», – сообщил глава города.
Ранее Собянин сообщил о том, что был сбит четвертый беспилотник.
Мэр заявил, что первый беспилотник был уничтожен в городском округе Подольск около 1:20 по московскому времени. Позже был сбит еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы.
По предварительной информации, жертв и разрушений в обоих случаях нет, третий беспилотник был сбит в городском округе Ступино. На месте падения работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр.
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Александр Климов