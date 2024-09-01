Над Белгородом сработала система ПВО

Фото: IStock/e-crow
Несколько воздушных целей сбили над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. По словам главы региона, в Белгороде выбиты стекла в трех квартирах и полностью разрушен один частный дом. Кроме того, фасады и входные группы двух предприятий оказались посечены обломками, кроме того, возгорелись сухая трава и три автомобиля на парковке.
В поселке Майский Белгородского района осколками задело легковой автомобиль.
Ранее четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате ударов беспилотников. Поселок Муром был атакован пятью дронами-камикадзе.
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В поселке Майский Белгородского района осколками задело легковой автомобиль.
Ранее четыре дома в Белгородской области были повреждены в результате ударов беспилотников. Поселок Муром был атакован пятью дронами-камикадзе.
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Александр Климов