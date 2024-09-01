Система ПВО ликвидировала направлявшийся на Москву беспилотник

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Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в городском округе Подольск беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об инциденте сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сообщил столичный глава.
Собянин добавил, что, по предварительным данным, жертвы и разрушения на месте падения обломков отсутствуют. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.
Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников были нейтрализованы над Воронежской областью. В Брянской области за час было уничтожено 12 БПЛА.
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