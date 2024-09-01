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Система ПВО ликвидировала направлявшийся на Москву беспилотник

Собянин: летевший на Москву БПЛА ликвидирован в городском округе Подольск
01 сентября 2024, 01:38
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в городском округе Подольск беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об инциденте сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», – сообщил столичный глава.

Собянин добавил, что, по предварительным данным, жертвы и разрушения на месте падения обломков отсутствуют. На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб.



Ранее сообщалось, что несколько украинских беспилотников были нейтрализованы над Воронежской областью. В Брянской области за час было уничтожено 12 БПЛА.

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#подольск
Лавров заявил о нежелании Ирана реагировать на провокации
Лавров: Иран не желает втягиваться в широкомасштабные боевые действия
01 сентября 2024, 01:24

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Иран не будет участвовать в широкомасштабных военных действиях и не поддастся на провокации. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.
«Иран категорически не хочет поддаваться на провокации, втягиваться ни в какие широкомасштабные боевые действия. Его пытаются провоцировать», – подчеркнул он.

Ранее Лавров ​высказался о приостановке работы над договором с Ираном. Он отметил, что документ в данный момент не может быть подписан, тем не менее его текст согласован.

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#сергей лавров
#мид рф
#иран
#война
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В столице Буркина-Фасо публично сожгли флаг Украины
01 сентября 2024, 00:06

Фото: iStock/Silent_GOS

В Буркина-Фасо Уагадугу прошел митинг против поддержки Украиной африканских террористов, сообщает Burkina24.
По словам журналистов, они обвинили Украину в «махинации» на фоне террористических атак в Сахеле. Протестующие несли транспаранты с надписью «Украина – государство-террорист». Они сожгли украинский флаг в знак разрыва отношений с союзниками Альянса стран Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) с Киевом.

Ранее официальные лица Буркина-Фасо раскритиковали антитеррористическую позицию Украины и призвали власти страны «взять себя в руки». Руководство страны было возмущено тем, что посольство Украины в Сенегале опубликовало видеоролик о нападении в Мали бойцов-туарегов на бойцов частной военной компании «Вагнер».

Буркина-Фасо также обвинила Украину в поддержке террористов в Мали и призвала международное сообщество дать оценку таким действиям.

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#украина
#мали
#нигер
#африка
#флаг
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Лавров оценил вероятность вступления Украины в НАТО
Глава МИД России Лавров высказался о возможности вступления Украины в НАТО
01 сентября 2024, 00:01

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал в интервью для телеканала RT возможность вступления Украины в НАТО.
Лавров оценил возможность вступления Украины в НАТО и рассмотрел позицию России по этому вопросу. Он исключил возможность членства Киева в Североатлантическом альянсе и подчеркнул, что это невозможно.

«Те, кто пытается нам предъявлять "развязки": мол, оставить Украине то, что у нее сейчас есть, взять остатки в НАТО и все будет хорошо, – фантазеры и провокаторы»", – отметил он.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил присоединение Украины к НАТО, не возвращаясь к границам 1991 года. По словам чешского лидера, Украина может стать членом альянса, даже если часть ее территории останется под контролем России.

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#мид рф
#сергей лавров
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#чехия
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На Украине объяснили отказ Запада выделять властям деньги на восстановление энергосистемы
Депутат Рады: Запад не выделяет Киеву деньги на восстановление энергосистемы
31 августа 2024, 23:29

Фото: iStock/WangAnQi

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире радио NV, транслируемом на платформе YouTube, заявил, что Запад опасается хищения средств и в связи с этим отказывается выделять средства властям страны на восстановление энергосистемы. По его словам, они предпочитают направлять Киеву оборудование.
«Обычно западные партнеры не дают деньги на восстановление нашей энергосистемы, они дают либо оборудование, либо какие-то материалы», – сообщил он.

Депутат также отметил, что партнеры Киева исходя из доверия финансируют компанию «Укрэнерго», использующей средства для закупки всего необходимого.

Ранее стало известно, что совместная молдавско-украинская энергосистема зафиксировала сбои.

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#верховная рада
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Лавров заявил о желании Зеленского спровоцировать большую войну
Лавров заявил о желании Зеленского спровоцировать большую войну
31 августа 2024, 23:15

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский намерен превратить конфликт Украины с Россией в масштабную войну, в которой будет участвовать НАТО. Лавров сделал это заявление в интервью документальному фильму телеканала RT «Мосты на Восток».
Лавров видит сходство между ситуацией на Ближнем Востоке и на Украине и подчеркивает, что Зеленский выразил желание спровоцировать большую войну.

«Чтобы самому отступить в сторону, и за него стали бы воевать американцы и другие натовцы. Похожая ситуация, когда хотят спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке и на прилегающей к нам территории», – заявил он.

Ранее Лавров предупредил противников переговоров между Украиной и Россией о последствиях. Чем дольше откладывается диалог, тем сложнее он будет вестись, подчеркнул он.

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#сергей лавров
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#война
#украина
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Зеленский попросил Запад разрешения бить по России дальнобойными ракетами
31 августа 2024, 23:09

Фото: Минобороны РФ

Главные западные союзники Украины должны осознать, что удары ракетами дальнего радиуса действия по территории России – это лучшая возможность заставить Кремль искать путь к переговорам и миру. Президент Украины Владимир Зеленский обратился с таким призывом в своем канале в Telegram.
«Я обращаюсь к США, Великобритании, Франции и Германии: нам нужно разрешение реально и всецело защитить Украину и украинцев. Нам нужны и разрешения на дальнобойность [ударов по РФ]», – отметил украинский лидер.

Президент отметил, что Украина и Запад уже договорились о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и теперь необходимо начать быть вглубь России. Он пояснил, что «важные решения», которые могут определить исход конфликта в Украине, нельзя откладывать.

«Я хочу поблагодарить всех», – добавил в конце глава государства.

Ранее Москва призвала международное сообщество и международные организации осудить военную агрессию Украины против России.

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#владимир зеленский
#россия
#переговоры
#москва
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Зеленский прокомментировал обстановку на четырех направлениях фронта
Зеленский счел непростой обстановку для ВСУ на четырех направлениях фронта
31 августа 2024, 23:03

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на четырех направлениях фронта страны, где действуют Вооруженные силы Украины (ВСУ). В своем выступлении, опубликованном в Telegram-канале, президент Зеленский отметил, что ситуация в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области, контролируемых Киевом, непростая.
Политик обсудил боевые действия с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

«Сегодня говорил с главкомом, покровское направление — больше всего штурмов, непросто также на краматорском, торецком, купянском направлениях», – заявил президент.

Ранее Сырский рассказал Владимиру Зеленскому о ситуации на покровском направлении. На совещании в Ставке главком ВСУ также рассказал о ситуации в Курской области России.

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Зеленский выступил с очередным призывом к Западу в отношении РФ
Зеленский призвал Запад разрешить удары дальнобойными ракетами по России
31 августа 2024, 21:58

О снятии ограничений на удары дальнобойными ракетами по России попросил западных союзников глава киевского режима Владимир Зеленский, чей президентский срок истек 20 мая. Политик опубликовал запись в своем Telegram, подчеркнув, что обращается к США, Германии, Франции и Великобритании.
«Нам нужны и разрешения на дальнобойность и ваши дальнобойные снаряды и ракеты», — сказал Зеленский.

Он резюмировал, что «нельзя откладывать жизненно важные решения».

В своей предвыборной кампании Зеленский обещал прекратить боевые действия в Донбассе. За узурпатора в 2019 году проголосовала большая часть украинского населения. Однако, придя к власти, Зеленский забыл о своих обещаниях и продолжил антироссийскую риторику, гастролируя по Западу в поисках денег и вооружений.

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#мир
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#оружие
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Президент Словакии отказал своим гражданам в одной просьбе об Украине
Глава Словакии Пеллегрини отказал своим гражданам в службе в рядах боевиков ВСУ
31 августа 2024, 21:41

Фото: istockphoto/Дмитрий Ларичев

Четырем гражданам Словацкой республики, которые пожелали служить в рядах боевиков ВСУ, отказал президент Петер Пеллегрини, вступивший в должность в середине июня текущего года, передает информагентство TASR.
«Президент с начала исполнения своего мандата получил четыре прошения от граждан Словакии разрешить им службу в иностранной армии. Все прошения касались [службы в] ВСУ. Все они были отвергнуты президентом», — процитировали журналисты администрацию Пеллегрини.
По закону Словакии, стать членами иностранных военных, а также полувоенных подразделений разрешается только с одобрения президента страны. Словакия остановила военную помощь Киеву, но оказывает гуманитарную и участвует в восстановлении Украины.

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#мир
#словакия
#всу
#украина
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