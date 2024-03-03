Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Ракетная опасность объявлена в двух районах Белгородской области

Ракетная опасность объявлена в двух районах Белгородской области

03 марта 2024, 01:55
Фото: iStock/dk_photos

Фото: iStock/dk_photos

Ракетная опасность объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Об этом сообщила мэрия Белгорода в своём Telegram-канале.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.


Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

Старовойт: В Курске и области объявлена ракетная опасность

Ракетную опасность объявили в Железногорске и Хомутовском районе Курской области
#белгород
#опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
WSJ: Бушующий в Техасе лесной пожар вошёл в число крупнейших в истории США
03 марта 2024, 01:36

Фото: iStock/Andrii_Chagovets

Масштабные лесные пожары охватили американский штат Техас — огонь уже уничтожил больше полумиллиона га растительности. Один из пожаров уже стал крупнейшим за всю историю штата и одним из самых крупных в истории США за всю историю наблюдений.
«Площадь пожара Smokehouse Creek в округе Хатчинсон оценивается в 1,075 тыс. акров (435 тыс. га. — Ред.), локализовано 3%. В Техасе выгорело 1,05 тыс. акров [леса] (424,9 тыс. га. — Ред.)», — сообщала пожарная служба Техаса в социальной сети X ещё в последний день зимы, 29 февраля.

С тех пор площадь распространения огня только увеличилась. 29 февраля огонь перекинулся на Оклахому, где были эвакуированы сотни местных жителей. В тот же день стало известно, что в Техасе пожары уничтожили почти 424 тысячи гектаров леса. Жертвами пожара стали по меньшей мере два человека. Погибли десятки тысяч голов рогатого скота, что может стать серьезной проблемой для штата.

Читайте также:

В Техасе сообщили о гибели десятков тысяч голов рогатого скота из-за пожаров

Лесной пожар в Геленджике стал крупнейшим за восемь лет

Пожарный в одиночку курткой потушил степной пожар в Хабаровском крае
#сша
#лесные пожары
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Харьковской области — взрывы и воздушная тревога
03 марта 2024, 00:38

Фото: iStock/Zeferli

В Харьковской области прогремели взрывы, пишут местные каналы. Звучит воздушная тревога. Каких-либо конкретных сведений при этом не приводится.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киевской и Хмельницкой областях Украины раздались взрывы

На всей территории Украины объявили воздушную тервогу, в Кропивницком взрывы
#харьков
#взрывы
#воздушная тревога
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ингушетии идет бой с заблокированными в доме боевиками
В Ингушетии идут столкновения с боевиками в многоквартирном доме
02 марта 2024, 21:12

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время сражаются с боевиками в городе Карабулак Ингушетии, сообщил источник из региональных силовых структур, передает РИА Новости.
«В Карабулаке происходит столкновение с боевиками. Заблокированные в многоквартирном доме боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов после предложения сдаться», — сообщил собеседник агентства.
Ранее сегодня в 19:30 по московскому времени был введен режим контртеррористической операции в Карабулаке с целью предотвращения терактов и преступлений террористической направленности. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Читайте также:

Режим КТО ввели в ингушском Карабулаке

Режим оповещения о ЧС введён в подмосковной Лобне

Режим ЧС ввели в поселке под Воронежем, где упал боеприпас
#набережная
#столкновение
#боеприпас
#операции
#чс
#режим
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В районе города Ломоносов в Ленинградской области прогремели два мощных взрыва
02 марта 2024, 20:12

Фото: istockphoto/adimrysev

В районе порта Бронка в городе Ломоносов прозвучало два мощных взрыва. Характерные хлопки с небольшим временным интервалом слышали также жители окрестных деревень Пеники и Малая Ижора.
Некоторые очевидцы утверждают, что вслед за звуками взрывов видели искры и зарево в небе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Жители Ломоносова и Петродворца рассказывают, что в домах дрожали стены и звенели стёкла в окнах.

По информации телеграм-канала, над Финским заливом был сбит неопознанный воздушный объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Сработал зенитно-ракетный комплекс системы противовоздушной обороны, дислоцированный в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В аэропорту Пулково введён план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань Северной столицы временно не принимает и не выпускает самолёты.

Читайте также:

БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге

Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
#комплекс
#аппарат
#жители
#план
#санкт-петербург
#ленинградская область
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Указано неожиданное место запуска БПЛА, атаковавшего дом в Петербурге
02 марта 2024, 19:44

Фото: istockphoto/Naypong

Сегодня, 2 марта, беспилотник врезался в жилой дом на Пискарёвском проспекте, что на северо-востоке Санкт-Петербурга. Политолог Вадим Сипров полагает, что дрон вполне могли запустить с территории одной из северных стран НАТО.
Такую мысль эксперта косвенно подтверждает необычная траектория полёта БПЛА, передаёт издание «Подмосковье сегодня». Очевидцы рассказывают, что он прилетел со стороны Ладожского озера. Как известно, Украина находится совсем в другой стороне. Немного смущает то, что, по мнению специалистов, дрон был кустарного производства, что наталкивает на мысли о диверсии.

Однако Сипров считает, что беспилотник вполне могли запустить с территории стран НАТО, например, Швеции, Финляндии или государств Прибалтики.

«Территория этих государств, а также более давних членов НАТО — например, Дании или Норвегии — вполне может использоваться в качестве базы для атак», — сказал политолог.

Предполагается, что целью атаки БПЛА могла быть нефтебаза «Ручьи», которая расположена всего в одном километре от дома, в который врезался дрон.

Читайте также:

ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА

Появились подробности удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге

БПЛА врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге
#беспилотник
#дрон
#украина
#бпла
#дома
#политолог
#нато
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская полиция задержала украинца за убийство девушки в Орле 24 года назад
02 марта 2024, 19:10

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Российские правоохранители задержали украинского гражданина за убийство, совершённое 24 года назад на территории России. Все эти годы киевские власти отказывали в экстрадиции убийцы.
Поймать преступника смогли после вхождения Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации: убийца скрывался в Кременной, сообщает телеграм-канал SHOT. Поставить справедливую точку в таком долгом уголовном деле помогло налаженное взаимодействие орловских и луганских полицейских.

В далёком уже 2000 году 23-летняя жительница Орла по имени Елена ушла из своего дома и пропала. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что девушку убил 22-летний на тот момент гражданин Украины Сергей Ночевка. К тому времени он уже успел уехать на родину. В России ему заочно предъявили обвинение и арестовали. За прошедшие годы киевская Генпрокуратура многократно отказывала в выдаче подозреваемого аналогичному российскому ведомству.

Последние несколько лет Ночевка жил в Кременной (ЛНР). По просьбе орловских коллег луганские полицейские арестовали преступника, который жил по прежним украинским документам. 29 февраля он признался в убийстве девушки из-за банальной жажды наживы: он забрал у неё кошелёк и снял с тела золотые украшения. Ночевка заключён в СИЗО. Если суд сочтёт возможным не освобождать его от уголовной ответственности из-за истечения срока давности, то преступнику может грозить пожизненное заключение.

Читайте также:

В Челябинской области раскрыли убийство 23-летней давности

В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности

В Краснодаре следователи раскрыли убийство 20-летней давности
#суд
#уголовное украшения
#обвинение
#полицейские
#сизо
#лнр
#убийство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Житель Бурятии во время застолья устроил пожар и убил двоих детей
02 марта 2024, 19:01

Фото: iStock/PamWalker68

В результате пожара в жилом доме в селе Поселье в Бурятии погибли двое детей, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, возгорание устроил отец несовершеннолетних.

Мужчина распивал спиртные напитки, в какой-то момент он облил помещение бензином и устроил поджог. Причины, по которым отец семейства так поступил не известны. В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

В результате пожара погибли двое детей, одному из которых было шесть лет. Супруга виновника доставлена в медицинское учреждение с сильными ожогами. Возбуждено уголовное дело.

Прежде иркутчанин отметил День рождения, устроив поджог автомобиля в обнажённом виде. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Челябинской области раскрыли убийство 23-летней давности

Убийство водителя Патрушева в Петербурге вывело на схрон оружия в гараже

В Крыму раскрыли убийство 32-летней давности
#убийство
#уголовное поджог
#отец
#возгорание
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе
Альпинист из Якутска получил травму на Эльбрусе, к нему выехали спасатели
02 марта 2024, 18:41

Фото: istockphoto/molchanovdmitry

Спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5,5 тысяч метров на Эльбрусе, сообщили 2 марта в пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.
По сообщению ведомства, в субботу в 16:40 по московскому времени поступила информация о происшествии на западном склоне горы. Альпинист, находившийся в составе группы из двух человек, обратился за помощью после получения травмы.

Для оказания помощи в высокогорном районе отправились 17 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда России на трех единицах техники.

Читайте также:

В Свердловской области при обрушении трубы на заводе скончался альпинист

В Сочи найден альпинист, который искал в горах квадрокоптеры

В Москве промышленный альпинист разбился во время работы на школьной крыше
#альпинист
#горы
#трубы
#сочи
#травмы
#человек
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атаковали Петербург: куда направлялись дроны, сколько жертв и откуда были запущены БПЛА
Атака беспилотника в Санкт-Петербурге: что известно
02 марта 2024, 17:24

Фото: iStock/FelixRenaud

Начиненный взрывчаткой дрон врезался в жилой многоквартирный дом в Санкт-Петербурге. О том, что на самом деле было целью ВСУ, и какие еще города подверглись атаке, читайте в материале «Радио 1».

БПЛА попал в жилой дом в Петербурге


Взрыв в жилом доме Санкт-Петербурга произошел в 07:10 по мск 2 марта. Беспилотник, запущенный ВСУ, попал в дом, расположенный на Пискаревском проспекте. По информации портала «Mash», дрон переносил взрывчатку весом 3, 5 кг. БПЛА врезался между перекрытиями пятиэтажного жилого дома, выбив остекление и повредив балконы.

Вскоре появилась информация о повторной атаке ВСУ, но она не подтвердилась.

Сколько погибших после удара БПЛА в Петербурге


В результате удара БПЛА по жилому дому в Санкт-Петербурге никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Беглов. Более ста жителей многоэтажного дома были эвакуированы, их временно расселили в детском саду.

Куда целился беспилотник ВСУ в Петербурге


Вероятно, беспилотник направлялся к нефтебазе «Ручьи», которая находится на расстоянии километра от поврежденных домов. Кроме того, выяснилось, что летел дрон со стороны Ладожского озера. Очевидцы рассказали, что перед попаданием БПЛА в жилой дом, раздался громкий хлопок и на небе появилась вспышка.

Какие еще города России атаковали ВСУ


ВСУ также совершили попытку атаки Брянской области. Вражеский беспилотник был сбит системой ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит БПЛА самолётного типа над селом Новая Деревня», — рассказал Гладков.

В Минобороны также сообщили об уничтожении дрона ВСУ над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

ВСУ сбросили дрон на сотрудников СК в Брянской области


Сотрудники СКР проводили следственные действия, когда их атаковал украинский БПЛА. Инцидент произошел в приграничной зоне Брянской области.Следователь и следователь-криминалист получили ранения, еще двое сотрудников контужены. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое.

Читайте также:

ВСУ сбросили БПЛА на следственную группу в Брянской области

В Петербурге жителей предупредили о повторной атаке БПЛА

Стало известно, откуда летел упавший на севере Петербурга БПЛА
#скр
#губернатор
#беспилотник
#бпла
#жилой Вячеслав Гладков
#всу
#минобороны
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф