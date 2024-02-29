Старовойт: В Курске и области объявлена ракетная опасность

Фото: iStock/Harry Wedzinga
В Курске и Курском районе объявили ракетную опасность, об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг», — предупредил глава Курской области.
Напомним, 2 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Гуево Суджанского района Курской области. Снаряды киевского режима угодили в жилые постройки мирных жителей, в результате чего пострадал мужчина. Его экстренно госпитализировали в больницу с контузией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Богомаз: ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью
ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Белгородской области
Богомаз: Над Брянской областью сбит беспилотник ВСУ, никто не пострадал
Евгения Парфентьева