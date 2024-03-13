Ракетную опасность объявили в Воронежской области

Фото: iStock/Photoboyko
На территории Воронежской области объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев и призвал местных жителей укрыться в безопасных местах.
«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА, прошу сохранять спокойствие», - написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он успокоил всех, что силы ПВО находятся наготове и призвал местных жителей следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Читайте также:
Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе
В Курской области объявлена ракетная опасность
Ракетная опасность объявлена в нескольких округах Белгородской области
Элина Позднякова