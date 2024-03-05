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Ракетная опасность объявлена в нескольких округах Белгородской области

В Губкинском и Старооскольском городских округах объявлена ракетная опасность
05 марта 2024, 10:26
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

О срабатывании сигналов оповещения о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области сообщили в ГУ МЧС по региону.
Местным жителям рекомендовано отправиться в укрытия. Прежде стало известно о пожаре на территории белгородской нефтебазы. Информацию о происшествии подтвердил глава региона. Возгорание началось после обстрела ВСУ. Информации о пострадавших в настоящее время нет.

Отмечается, что нефтебаза является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.


Прежде сообщалось, что российские беспилотники и FPV-дроны уничтожили лазутчиков ВСУ под Артёмовском.

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#ракета
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В многоквартирном доме в Петербурге лифт со взрослыми и детьми рухнул в шахту
05 марта 2024, 10:21

Фото: istockphoto/alex_u

В посёлке Шушары, который давно уже является частью Санкт-Петербурга и активно застраивается высотными домами, произошло ЧП. В многоквартирном доме у лифта, в котором спускались взрослые и дети, оборвался трос и он упал в шахту.
Инцидент произошёл на Новгородской улице, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Лифт рухнул в шахту с высоты восьмого этажа. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и эвакуировали жильцов из повреждённой кабины лифта. При падении травмы получили трое пассажиров, среди которых один ребёнок. Кроме него, за медицинской помощью обратились два совершеннолетних гражданина.

Помимо взрослых, в лифте находилось пятеро детей, а всего он вёз тринадцать пассажиров. Амортизатора смягчили удар при падении, иначе последствия могли быть более трагичными. В причинах аварии предстоит разобраться техническим службам совместно с правоохранителями.

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#санкт-петербург
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Глава СК отреагировал на мягкий приговор мигранту, убившему ветерана СВО
Бастрыкина заинтересовал мягкий приговор убийце челябинского бойца СВО
05 марта 2024, 10:19

Фото: istock / Michał Chodyra

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить, по какой причине суд в Челябинской области назначил виновному в убийстве ветерана СВО только 1,6 года ограничения свободы. Об этом сообщает Ura.ru, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Речь идет о решении Карталинского горсуда по делу 19-летнего бойца ММА Рустама Байжувенова, который в сентябре 2023 года во время драки убил участника СВО. Военнослужащий хотел заступиться за девушку, которая страдала от действий пьяного фигуранта. От полученных травм он скончался в больнице.

Молодого человека признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили полтора года ограничения свободы, отпустив в зале суда.

Бастрыкин запросил доклад о всех полученных во время расследования дела доказательствах и причинах, по которым было принято такое решение.

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#сво
#бастрыкин
#убийство
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Нефтебаза атакована в селе Долгое Белгородской области
05 марта 2024, 10:07

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

После вражеской атаки на территории нефтебазы в Белгородской области начался пожар. Об этом сообщает 112. Горит резервуар для хранения нефтепродуктов. ЧП в Губкинском городском округе подтверждают власти региона.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на нефтебазе зафиксирован взрыв и пожар. Пострадавших нет, однако, сам объект является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и аварийные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ВСУ наносили удары по Белгородской области 2 марта. В селе Щетиновка было зафиксировано 3 прилета.

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#происшествие
#белгород
#россия
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Мужчина ворвался в кафе выгнавшей участника СВО россиянки с начал угрожать расстрелом
В Люберцах мужчина ворвался с угрозами в кафе выгнавшей бойца СВО россиянки
05 марта 2024, 10:06

Фото: istock / PeopleImages

В подмосковных Люберцах россиянин с угрозами ворвался в заведение, хозяйка которого выгнала участника спецоперации. Кадры инцидента опубликовала член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова.
На записи мужчина в белой куртке с капюшоном заходит в кафе и начинает диалог с работницей со слов «значит так, слушай меня сюда». После чего он утверждает, что знает, где живет женщина, которую он принял за владелицу заведению.

«До понедельника срок (...) закрыть эту контору к чертовой матери», — пригрозил посетитель и заявил, что «ни менты, никто не поможет».
В ответ на угрозы другой посетитель заявил, что «не надо бычить». Тогда агрессор попросил сказать спасибо, за то, «что не пристрелили».

Также стало известно, что отец и брат хозяйки кафе находятся в зоне спецоперации. Близкие девушки заявляют, что она ничего не имеет против российских военнослужащих.

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Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении 14-летнего сына
Mash: Президента Федерации кикбоксинга Сочи заподозрили в растлении сына
05 марта 2024, 09:24

Фото: istock /BrianAJackson

Президент Федерации кикбоксинга Сочи задержан по подозрению в растлении сына. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным следствия, 39-летний Амаяк Давыдов издевался над своим ребёнком 2016 года рождения и снимал это на камеру. Это происходило более двух лет: с января 2020-го по октябрь 2022-го. В отношении Давыдова возбуждено дело по двум статьям: о насильственных действиях в отношении лица, не достигшего 14 лет, и об использовании несовершеннолетнего для изготовления порнографических материалов.

Кроме президентства в ФКС, Давыдов является заместителем председателя Комитета по вопросам физической культуры и спорта, культуры и молодежной политики Сочи.

Ранее сообщалось, что в Москве возбуждено дело против мужчины, который 6 лет насиловал дочь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сочи
#насилие
#ребёнок
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Москвич выстрелил себе в голову из-за обиды на мать-игроманку
Baza: 52-летний москвич выстрелил в себя из пистолета, чтобы напугать мать
05 марта 2024, 09:00

Фото: istock / Savusia Konstantin

Москвич выстрелил себе в голову, потому что его мать слишком много играла в компьютер. Убивать себя мужчина не собирался — просто обиделся.
Как сообщает Телеграм-канал Baza, вечером 1 марта 52-летний россиянин пришел домой с плохим настроением. Он хотел поесть, но на кухне было мало места — за компьютером сидела его 71-летняя мать-пенсионерка и играла в любимую игру «Найди 10 отличий». Сын начал скандалить и кричать, что его не любят в этой семье. Он заявил: «Нет человека — нет проблемы», — и ушел к себе в комнату. Мама продолжила играть.

Спустя время в квартиру явились медики и сотрудники правоохранительных органов. К ним вышел мужчина со стекающей кровью из виска. Выяснилось, обиженный «ребенок» выстрелили в себя из пневматического пистолета.

Мать заявила полицейским, что они много ссорятся с сыном последнее время. Мужчина также начал активно употреблять спиртные напитки. Помимо пистолета, у него также было ещё и ружьё, но мама спрятала его «на всякий случай».

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#пенсионерка
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#выстрел
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Собака откусила и проглотила пенис хозяина
Daily Mirror: в Германии собака отгрызла и проглотила пенис 66-летнего хозяина
05 марта 2024, 08:40

Фото: istock / Evrymmnt

В немецком городе Херне, земля Северный Рейн-Вестфалия, собака предположительно отгрызла и съела половой орган хозяина. Об этом пишет Daily Mirror.
Все произошло 27 февраля. Из дома владельца в 2 часа ночи доносился лай, из-за чего соседи вызвали правоохранителей. Прибывшие на место сотрудники полиции увидели стонущего от боли 66-летнего мужчину со свежей раной в паху и бегающего рядом небольшого пёсика.

У немца отсутствовал пенис, мужчину экстренно госпитализировали. Полицейские не смогли отыскать исчезнувший орган и предмет, которые его могли отрезать.

«Одна из гипотез, разумеется, заключается в том, что собака, которая была величиной примерно с джек-рассела, откусила пенис и съела его. В этом случае рана — это место укуса <...> Но не исключены также несчастный случай при сексе или преступление», — рассказал полицейский инспектор Франк Леманис.
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#собака
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#дома
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Задержанный во Владивостоке иностранец объяснил, зачем разрисовал памятник
РИА Новости: Уроженец Узбекистана разрисовал Владивостокскую крепость по ошибке
05 марта 2024, 07:01

Фото: istock / Benjamin Clapp

Сделавший надписи на мемориале «Поспеловская батарея» иностранный гражданин не знал, что это памятник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как утверждает собеседник агентства, молодые люди намеревались только оставить собственные имена, как на обычной стене.

О появлении записей на одной из стен Поспеловской батареи Владивостокской крепости стало известно 4 марта. 23-летний уроженец Узбекистана нанес из аэрозольного баллончика романтическую надпись «Akosh Sasha», что увидели очевидцы. Они записали происходящее на камеру и опубликовали в Сети.

Теперь нарушителю грозит штраф до 3 миллионов рублей, а также до трех лет лишения свободы.

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Shot: над Керчью прогремели взрывы
Shot: жители Керчи сообщили, что над городом прогремели взрывы
05 марта 2024, 01:41

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Жители Керчи сообщили о сильном взрыве над городом, передает Telegram-канал Shot.
Взрывы прозвучали примерно в 00:30 в ночь на 5 марта. По словам очевидцев, в разных районах города было слышно «от трех до пяти мощных хлопков». По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО). Крымский мост в настоящее время временно закрыт.

Ранее российская противовоздушная оборона пресекла попытки ВСУ атаковать Крым.

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