Ракетная опасность объявлена в нескольких округах Белгородской области

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О срабатывании сигналов оповещения о ракетной опасности в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области сообщили в ГУ МЧС по региону.
Местным жителям рекомендовано отправиться в укрытия. Прежде стало известно о пожаре на территории белгородской нефтебазы. Информацию о происшествии подтвердил глава региона. Возгорание началось после обстрела ВСУ. Информации о пострадавших в настоящее время нет.
Отмечается, что нефтебаза является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.
Прежде сообщалось, что российские беспилотники и FPV-дроны уничтожили лазутчиков ВСУ под Артёмовском.
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Отмечается, что нефтебаза является важным для региона в части снабжения местного населения топливом, потому он будет требовать дальнейшего восстановления.
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Анастасия Хохлова