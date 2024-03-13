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Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

Губернатор Гусев: В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
13 марта 2024, 02:50
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области объявлена опасность атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», – заявил глава региона.

Политик призвал жителей следить за предупреждениями правительства области и МЧС России и быть готовыми быстро переместиться в помещения без окон, подземный переход или на парковку.


Ранее, 7 марта, в Воронежской области была объявлена опасность атаки беспилотников. Она была отменена через два часа.

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Средства ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области
Губернатор Гусев: Силы ПВО уничтожили беспилотник в Воронежской области.
13 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/e-crow

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Воронежской области, сообщил губернатор области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, последствий на земле нет. Режим опасности атак беспилотников продолжается.

Опасность ударов беспилотников была объявлена в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта.

Во вторник, 12 марта, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал административное здание в Белгороде. В результате взрыва беспилотника было выбито окно и разбит фасад здания.

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#воронеж
#бпла
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Мэр Оренбурга раскрыл число погибших при крушении Ил-76 летчиков
Мир сообщил о пяти оренбургских летчиках, погибших при крушении Ил-76
13 марта 2024, 03:09

Фото: iStock/Gudella

Пять оренбургских летчиков погибли при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 под Иваново, сообщил мэр Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале.
По словам главы города, на борту самолета находились 16 человек. Пятеро из них были пилотами 117-го Оренбургского полка военно-транспортной авиации.

Кроме того, на борту разбившегося самолета находился пилот из Тверской области, заявил губернатор региона Игорь Руденя.

О происшествии стало известно 12 марта. Падение самолета на Северном аэродроме было зафиксировано местными жителями.

«На Северном аэродроме упал самолет, слышны хлопки взрыва, работают сирены, пишут подписчики», – сообщили очевидцы.

После этого появились кадры горящего самолета над Ивановской областью.

По данным Министерства обороны РФ, причиной крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области во вторник, 12 марта, стал пожар в одном из двигателей во время взлета. В результате крушения погибли 16 человек.

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#самолет
#крушение
#авария
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Участник теробороны погиб в результате обстрела Белгородской области
Гладков: Один участник теробороны погиб во время обстрелов Белгородской области
12 марта 2024, 23:02

Фото: iStock/ Aleksandr_Vorobev

В ходе боевых действий у границы Белгородской области погиб участник территориальной обороны , сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Число пострадавших от обстрелов в регионе возросло до 10 человек, шестеро из них находятся в больнице, отметил он.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники атаковали административное здание Белгорода и упали на крышу ТЦ около ж/д вокзала в Белгороде.

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#всу
#вс рф
#белгородская область
#украина
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В Татарстане задержали пару, планировавшую подорвать мост через реку Амур
«Ъ»: В Казани задержали возможных организаторов подрыва моста через реку Амур
12 марта 2024, 22:38

Фото: istock / Dzurag

Сотрудники ДПС на трассе М-7 в Татарстане обнаружили автомобиль с 9 килограммами взрывчатки, которая предназначалась для подрыва Хабаровского моста. Об этом стало известно «Коммерсанту».
Подозреваемыми в совершении теракта являются 64-летний житель Хабаровска и его 51-летняя жена. Сейчас они находятся в Следственном изоляторе.

Отмечаться, что обвиняемая является бывшим председателем украинского землячества в Хабаровске. По данным издания, у супруги могли быть связи с Вооруженными силами Украины.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконный сбыт, хранение и перевозка взрывчатых веществ). Если вина будет доказана, подозреваемых ждет наказание в виде тюремного заключения на срок от 8 до 12 лет.

Ранее сообщалось, что в Калужской области задержали студента за подготовку теракта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дело
#автомобиль
#уголовное дело
#дпс
#супруги
#наказание
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Пьяные вандалы в Москве разнесли народный мемориал героям спецоперации
Двое пьяных мужчин разгромили мемориал героям Русской весны и СВО в Москве
12 марта 2024, 20:41

Фото: istock / Natalia POGODINA

Компания пьяных россиян разгромила мемориал героям Русской весны и специальной военной операции в Москве. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
По данным издания, ранним утром 11 марта двое молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью подошли к мемориалу памяти погибшим участникам СВО и ногами раскидали вазы с цветами. Затем парочка, сопровождая все криками, вприпрыжку перешла дорогу и отправилась дальше.

Сотрудники правоохранительных органов уже занялись поисками преступников.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мемориал
#операции
#сотрудники
#сво
#памятник
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Украинский блогер Шарий умоляет спецслужбы РФ расследовать покушение на него
Шарий намерен обратиться к РФ за расследованием покушения на него в Испании
12 марта 2024, 19:31

Фото: istock / Alberto Masnovo

Украинский блогер Анатолий Шарий обратился к российским спецслужбам с просьбой о расследовании якобы совершенного на него покушения. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
6 марта блогер заявил, что на автомобиль, в котором он находился с супругой, напали с автоматическим оружием. Он уточнил, что нападавших, вероятно, было двое.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам Российской Федерации с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — указано в сообщении.
Шарий добавил, что готов предоставить все необходимые документы и сведения по происшествию. Блогер обвинил специальные службы Испании в отсутствии компетентности и профессионализма.

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#автомобиль
#документы
#блогер
#информация
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Житель Брянской области подорвался на мине
12 марта 2024, 19:26

Фото: iStock/Neznam

Житель Брянской области подорвался на мине. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отмечается, что местный житель прошёл на запрещённую территорию в окрестностях посёлка Уборки Климовского района области. Несмотря на то, что перед опасной зоной были поставлены предупреждающие знаки с указанием мин, мужчина прошёл и насмерть подорвался на мине.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее в этот день сообщалось, что житель города Горловка в ДНР случайно наступил на мину, которая от нажатия пришла в действие. Отмечается, что такие мины предназначены для повреждения ног. Они приводятся в действие, если на них наступить.

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#мина
#происшествие
#брянская область
#александр богомаз
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У российских акционистов и художников прошли обыски по делу о госизмене
12 марта 2024, 17:48

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Обыски прошли в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Ульяновске. Их связывают следственные действия с Петром Верзиловым. Об этом сообщает РБК.
Уточним, что ранее Мосгорсуд отменил Верзилову приговор по делу о фэйках, его направили на новое рассмотрение. При этом, в ходе дела, в некоторых городах России 12 марта силовики провели оперативные действия у художников и акционистов.

Известно, что силовики нагрянули с обысками к нижегородскому художнику Артему Филатову, заявила РБК его супруга Олеся. В Санкт-Петербурге обыск прошел у художницы Катрин Ненашевой, сообщила она в социальных сетях, и ее подруги Наташи Четверио. Также силовики пришли к предствителям петербургской арт-команды «Явь».

Активисты отмечают, что все адресованные им вопросы связаны с Верзиловым. При этом, никто из них не был с ним даже знаком, сообщили активисты РБК.

Напомним, что Верзилов находится за пределами территории РФ. В марте прошлого года Басманный суд заочно арестовал его по статье о фейках об армии, а в ноябре того же года активиста приговорили к восьми с половиной годам колонии. Ранее Мосгорсуд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

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#суд
#приговор
#активисты
#рф
#проверки
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В Ингушетии обнаружили зарытый схрон с продуктами и лекарствами
12 марта 2024, 17:34

Фото: iStock/Dzurag

В Ингушетии обнаружили схрон с продуктами и лекарствами, зарытый на глубину порядка полутора метров. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что тайник был обнаружен на окраине Алхасты в Сунженском районе республики.

Внутри находились две бочки с гречневой крупой, сахаром, тушёнкой, лапшой быстрого приготовления, бинтами, ватой и лейкопластырями.

Предполагается, что этот схрон мог принадлежать террористам, которых правоохранительные органы ликвидировали во время контртеррористической операции (КТО) в Ингушетии.

Напомним, что режим КТО был введён вечером 2 марта. При попытке задержания боевики начали стрелять в сотрудников ФСБ. Они, в свою очередь, открыли ответный огонь и ликвидировали шестерых террористов.

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#ингушетия
#продукты
#лекарства
#террористы
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