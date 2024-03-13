Опасность атаки БПЛА объявлена в российском регионе

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В Воронежской области объявлена опасность атак беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Со стороны Украины к Воронежской области приближаются беспилотные летательные аппараты. Силы ПВО готовы», – заявил глава региона.
Политик призвал жителей следить за предупреждениями правительства области и МЧС России и быть готовыми быстро переместиться в помещения без окон, подземный переход или на парковку.
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