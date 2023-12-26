Раненный ножом россиянин солгал полиции о несчастном случае ради возлюбленной

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Житель Новосибирска попал в больницу с ножевым ранением. Однако, 37-летний мужчина рассказал, что сам случайно упал на нож, чтобы выгородить таким образом свою возлюбленную.
Однако правоохранители не поверили ему и вскоре действительно выяснили, что удар ножом мужчине нанесла его 34-летняя сожительница в ходе бытового конфликта. Ранее не судимую подозреваемую задержали. Несмотря на попытки возлюбленного выгородить её, женщине предъявлено обвинение по части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас она находится под подпиской о невыезде и носит передачи в больницу благородному сожителю, пострадавшему от её руки.
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Александр Бойцов