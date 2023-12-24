Москвичка и её сожитель попытались зарезать друг друга, выжил только он

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Москвичка перед смертью смогла сообщить по видеосвязи, что её убивают. О произошедшей на Мукомольной улице столицы трагедии написал Telegram-канал «112».
25-летняя Влада, позвонив подруге, рассказала, что на неё напали и порезали шею. После этого она заперлась в комнате в ожидании полиции, которую вызвала перепуганная приятельница. Однако прибывшие по указанному адресу правоохранители, к несчастью, обнаружили труп девушки.
Как выяснилось позже, убийцей стал 37-летний сожитель Влады по имени Алексей. После своего задержания мужчина признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой они нанесли друг другу по несколько ножевых ранений, однако ему удалось выжить.
Сейчас злоумышленника везут в отдел полиции, где будет проведена проверка всех обстоятельств дела.
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Как выяснилось позже, убийцей стал 37-летний сожитель Влады по имени Алексей. После своего задержания мужчина признался, что между ними вспыхнула ссора, в ходе которой они нанесли друг другу по несколько ножевых ранений, однако ему удалось выжить.
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Артем Путинцев