В Подмосковье жена чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала скорую, тот убежал

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В Подмосковье женщина чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала ему скорую, тот сбежал от неё.
По данным телеграм-канала Shot, супружеская пара из Клина устроила разборку с криками, которые слышали их соседи. В ходе ссоры супруг начал избивать свою благоверную. В ответ она схватила нож, и вонзила его прямо в поясницу мужчине.
Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, решила вызвать бригаду медиков. Пока она звонила по номеру экстренной помощи, мужчина успел куда-то убежать. Сейчас его поисками занимается не только жена, но и сотрудники правоохранительных органов.
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