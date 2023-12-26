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В Подмосковье жена чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала скорую, тот убежал

26 декабря 2023, 12:53
Фото: istock / Michael Nesterov

Фото: istock / Michael Nesterov

В Подмосковье женщина чуть не зарезала мужа, а пока она вызывала ему скорую, тот сбежал от неё.

По данным телеграм-канала Shot, супружеская пара из Клина устроила разборку с криками, которые слышали их соседи. В ходе ссоры супруг начал избивать свою благоверную. В ответ она схватила нож, и вонзила его прямо в поясницу мужчине.

Когда она поняла, что все зашло слишком далеко, решила вызвать бригаду медиков. Пока она звонила по номеру экстренной помощи, мужчина успел куда-то убежать. Сейчас его поисками занимается не только жена, но и сотрудники правоохранительных органов.


До этого сообщалось, что в Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подмосковье
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#мужчина
#сотрудники
#избиение
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Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег
Двое мигрантов убили и расчленили мать бойца СВО из-за денег в Набережных Челнах
26 декабря 2023, 13:08

Фото: iStock/Motortion

В Набережных Челнах двое мигрантов убили мать бойца СВО, а после расчленили ее тело, предположительно, из-за денег. Об этом сообщает Mash.
Накануне мать сообщила сыну, находящемуся в зоне СВО о предстоящем разводе с отцом, объяснив это тем, что она влюбилась в мужчину из Средней Азии. Она попросила у сына 450 тысяч для первого взноса на ипотеку. Мужчина деньги ей перевел.

Приехав домой в отпуск, его встретили отец и брат. Мамы не было. Тогда все трое отправились искать ее на работу, а после – на съемную квартиру. Однако женщины нигде не было. Тогда они обратились в полицию.

Изучив видеозаписи с камер, сотрудники полиция выяснили, что 22 декабря из подъезда дома, где проживала женщина, вышли двое мужчин с пакетами, которые они выбросили в мусор. Один из них оказался женихом пропавшей – 22-летний мигрант. Оказалось, что он вместе со своим родным братом напал на женщину. Они убили ее, а затем расчленили ее труп и избавились от него по частям. После этого мигранты ограбили квартиру. 26 декабря тело убитой было найдено.

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#полиция
#мигрант
#отпуск
#труп
#женщина
#мать
#отец
#сотрудники
#сво
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Актёр из сериала «Слово пацана» Базанов не признал вину в убийстве
26 декабря 2023, 12:34

Фото: iStock/ipopba

Актёр сериала «Слово пацана» Сергей Базанов и его подельник не признали вину в совершении убийства в 2011 году. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета по городу Москве Юлия Иванова.
По её словам, удалось доказать причастность обоих фигурантов к делу с помощью показаний свидетелей, опознаний, очных ставок и по результатам проведённых судебных экспертиз.

В ходе допроса обвиняемые не признали свою вину. Решением суда она отправлены под стражу.

Версия следствия гласит, что в ноябре 2011 года обвиняемые и их соучастники, личности которых ещё предстоит установить, напали на мужчину в Большом Полуярославском переулке в Москве. Нападавшие выстрелили в мужчину, который попытался оказать сопротивление. После этого они похитили у него 900 тысяч долларов. Спустя несколько дней мужчина скончался в больнице.

Базанова и его подельника обвиняют по статье об убийстве, совершённом группой людей из корыстных побуждений.

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#убийство
#следственный комитет
#дело
#сериал
#обвинение
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Двоих жителей Волгоградской области задержали за выполнение заданий СБУ
26 декабря 2023, 11:46

Фото: istock / ancoay

В Волгоградской области задержали двух местных жителей за выполнение заданий Службы безопасности Украины. Об этом информирует телеграм-канала SHOT.

По данным канала, за каждое задание они получали 0,0038 биткоина.

Задержанные — 18-летний Андрей и 19-летний Евгений. Оба безработные и нигде не учатся. 15 декабря парни подожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2 в Камышинском районе Волгоградской области. 21 декабря неподалеку от этого места они сожгли релейный шкаф. Отмечается, что пострадавших и задержек поездов не было.

В телефонах молодых людей обнаружили переписку с одним и тем же украинским куратором. За 2 преступления они получили порядка 30 тысяч рублей. В их жилищах обнаружили жидкость для розжига, банковские карты, телефоны и компьютеры, а также инструменты для вскрытия оборудования.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога» УК РФ. Парням грозит до 5 лет заключения.

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«Флота в РФ всё меньше»: удар по порту в Феодосии, что будет с теми, кто выложил фото атак
ВСУ совершили атаку в районе Феодосии, пять человек ранены, последние новости
26 декабря 2023, 11:38

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Минувшей ночью ВСУ атаковали порт в Феодосии. В результате удара один человек погиб, двое получили ранения. Об обстановке в регионе в настоящее время и о том, какие меры будут приняты к тем, кто опубликовал фото и видео с места происшествия несмотря на предупреждения властей, расскажет редакция «Радио 1».

В порту Феодосии прогремели взрывы


В ночь на 26 декабря в районе морпорта Феодосии прозвучал мощный взрыв и серия мелких. Власти региона приняли решение об оцеплении территории порта и железнодорожного вокзала.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о произошедшем в своем телеграм-канале около четырех часов утра.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован», – сообщил Аксёнов.

Глава региона также добавил, что жители нескольких близлежащих домов будут отселены.


Жертвы в результате удара по порту в Феодосии


Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил последствиях вражеской атаки в Феодосии. Он заявил, что один человек погиб, двое получили ранения.

Позже появилась информация о пяти пострадавших в результате ночной атаки на объект инфраструктуры. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по РК Игорь Скуртул.

В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами
В Феодосии три женщины пострадали после взрыва СВУ, заложенного украинцами

Шесть зданий оказались повреждены. В пункты временного размещения эвакуированы шесть граждан, остальные убыли к родным и знакомым, сообщил Аксёнов.


Последствия атаки на порт в Феодосии


Более 350 человек эвакуированы из ближайших к порту домов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. В результате вражеской атаки, в нескольких жилых домах оказались выбиты стекла. Повреждения получило здание местного железнодорожного вокзала. Площадь пожара в порту составила более 1000 метров

Украина заявила о нанесении удара по десантному кораблю «Новочеркасск»


Инцидент в морпорту Феодосии прокомментировал украинский военачальник Николай Олещук. Он сообщил, что российский десантный корабль «Новочеркасск» был атакован украинскими войсками.

«А флота в РФ становится всё меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва» – следует большой десантный корабль «Новочеркасск», – заявил генерал.

Позже информацию о повреждении корабля подтвердило российское оборонное ведомство. В министерстве рассказали, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии в ходе отражения удара ВСУ с применением авиационных управляемых ракет.

Также в Минобороны РФ сообщили, что в результате противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет.

По словам главы республики Сергея Аксёнова, транспортная инфраструктура города работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет. На месте инцидента продолжают работать сотрудники профильных служб, коммунальщики убирают улицы от осколков и обломков.


Спецслужбы вычислили всех выложивших видео ударов по Крыму


После прозвучавших в порту Феодосии взрывов, советник главы Крыма Олег Крючков обратился ко всем местным жителям и гостям города с просьбой не публиковать в сети фото и видео с места происшествия.

В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу
В Феодосии беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу

Однако вскоре в интернете начали распространяться соответствующие иллюстрации. Советник главы региона заявил, что спецслужбы вычислили тех, кто выложил видео ударов по порту Феодосии. Проводится работа.

«Идут боевые действия, периодически враг наносит удары по Крыму. Случаются прилеты и попадания. Однако, это точно не повод скакать на своих балконах в трусах, снимать видео и выкладывать его в сеть», - написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что люди фактически выполняют роль разведки, снимая и выкладывая в сеть подобные видео. Крючков также напомнил, что за публикацию медиа материалов с ударами и их последствиями, грозит уголовная отнесенность.

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#минобороны рф
#корабль
#взрыв
#инфраструктура
#всу
#атака
#пво
#сво
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Экс-губернатора Кировской области Белых освободили от наказания за злоупотребления
Суд отменил наказания за злоупотребления экс-главе Кировской области Белых
26 декабря 2023, 11:28

Фото: iStock/gorodenkoff

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых освободили от наказания по делу о превышении полномочий в связи с истечением срока давности. Об этом сообщает ТАСС.
В июле 2021 года в отношении Белых было возбуждено дело о превышении полномочий. Причиной для этого стало неправомерное распределение кредитных денег для АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» в 2015 году, когда Белых занимал пост губернатора региона.

Отмечается, что общий ущерб составил 200 миллионов рублей. Гособвинение требовало выбрать меру наказания в виде 12-летнего лишения свободы. Сам Белых не признал вину в содеянном. Октябрьский суд Кирова рассматривал дело с 5 июля 2022 года, но 26 декабря 2023 года было принято решение закрыть дело.

Кроме того, в 2018 году Пресненский суд Москвы вынес приговор в отношении Никиты Белых в виде отбывания наказания в колонии строгого режима в течение восьми лет и выплаты штрафа в размере 48,2 миллионов рублей. Такие меры приняты после обвинения губернатора во взятках от предпринимателей. Свою вину Белых не признал. Он отбывает наказание в колонии в Рязанской области.

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#суд
#наказание
#дело
#приговор
#меры
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В Башкирии кадет до разрыва селезенки избил одноклассника за разлитый лимонад
26 декабря 2023, 10:57

Фото: istock / mrohana

В городе Ишимбай (Башкирия) кадет избил одноклассника так сильно, что пробил ему селезенку. Причиной избиение стал разлитый лимонад.

Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, 16-летний парень накинулся на соседа по комнате, когда тот пролил на стол лимонад. Он избил пострадавшего до разрыва селезенки, у него также диагностировали тупую травму живота. Подростку провели операцию.

Делом занялся Следственный комитет, нападавшему на сверстника кадету может грозить уголовное наказание.

Ранее сообщалось, что в Уфе взрослый мужчина проломил голову на детской подушке 11-летнему мальчику, который обидел его сына. Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следственный комитет
#наказание
#башкирия
#избиение
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Обездвиженную учительницу нашли в запертом изнутри гараже с мужчиной
Учительницу начальных классов обнаружили мертвой в гараже в Иркутске
26 декабря 2023, 10:41

Фото: istock / Far700

Тела преподавательницы начальных классов и мужчины обнаружили в гараже на территории частного домовладения в Иркутске. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По данным канала, следов насилия на них нет. По предварительным данным, они пролежали в гараже примерно сутки с момента обнаружения.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. Возможной причиной смерти могло стать отравление выхлопными газами.

До этого стало известно, что в Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика». Психотропными таблетками ее угостил 18-летний друг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что в Иркутской области два вахтовика выпили неизвестную жидкость и умерли.

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#отравление
#мужчины
#сотрудники
#тела
#смерть
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В Подмосковье задержали мужчину за передачу данных об армии РФ Украине
ФСБ: житель Подмосковья задержан за передачу данных об армии РФ Украине
26 декабря 2023, 10:38

Фото: iStock/Thomasaf

В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в передаче данных об объектах Минобороны РФ спецслужбам Украине. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Чувашии.
Следствие установило, что житель Московской области 1999 года рождения был участником украинской националистической организации, которая работала против безопасности России. Он передавал украинским подельникам информацию о месте нахождения объектов министерства обороны РФ и промышленных предприятий, которые находятся в Московской и Калужской областях.

Также стало известно, что мужчина на протяжении 2023 года регулярно перечислял деньги на счета вооруженных формирований Украины. Мужчина был задержан УФСБ России по Чувашии совместно с управлением «К» 4 службы ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий. Его обвиняют в государственной измене.

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#деньги
#фсб
#следствие
#мужчина
#рф
#госизмена
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МВД России объявило в розыск создателя «Масяни»
МВД РФ объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*
26 декабря 2023, 10:21

Фото: istock / Dzurag

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск создателя мультсериала «Масяня» Олега Куваева*. Об этом стало известно из базы розыска ведомства.

По данным на сайте МВД, разыскивается по уголовной статье. О какой конкретно статье идет речь, не уточняется.

В октябре СКР возбудил в отношении аниматора уголовного дела о публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ).

До этого стало известного, что Бориса Акунина** внесли в список экстремистов. Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя в список экстремистов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признан иностранными агентами
**включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#скр
#мвд
#розыск
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