Раненный в результате теракта против военкора Татарского россиянин ушел из жизни

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Один из потерпевших по делу о теракте, в результате которого был убит военкор Владлен Татарский, скончался. Об сообщает ТАСС, ссылаясь на слова судьи Тимура Жидкова на первом заседании 1-го Западного окружного военного суда.
В суде не уточнили, связана ли смерть потерпевшего со взрывом. Судья заявил, что из-за инцидента показания в письменном формате не могут озвучить вместе с показаниям других лиц, которые не явились на заседание.
Напомним, по указанию украинских спецслужб против военкора 2 апреля был совершен теракт в одном из кафе Санкт-Петербурга. По данным следствия, обвиняемой Дарье Треповой* дали поддельное водительское удостоверение на имя реально существующей студентки и отправили встретиться с Татарским со статуэткой, которая была наполнена взрывчаткой. В результате взрыва военкор не выжил, а еще 52 человека были ранены.
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*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Алина Юрчак