Стала известна должность брата ликвидированных в Дагестане сыновей главы района

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Брат ликвидированных после атаки террористов Османа и Адиля Омаровых Мурад был руководителем детско-юношеского футбола Федерации футбола Республики Дагестан, его должность ракрыта Telegram-каналом Mash.
Отмечается, что пятью днями ранее Мурад Омаров встречался с главой республики Сергеем Меликовым и бывшим советником президента футбольного клуба «Динамо Махачкала» Курбаном Бердыевым, а также с президентом ФК «Махачкала» Гаджи Гаджиевым. Встреча состоялась после выхода махачкалинского «Динамо» в Премьер-лигу.
Канал подчеркивает, что с 2019 года Омаров открыл спортивную школу для детей. Он также читал лекции с Бердыевым в городах и селах республики по повышению квалификации детских тренеров.
Ранее отца братьев Омаровых, главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос.
До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.
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Канал подчеркивает, что с 2019 года Омаров открыл спортивную школу для детей. Он также читал лекции с Бердыевым в городах и селах республики по повышению квалификации детских тренеров.
Ранее отца братьев Омаровых, главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали и доставили на допрос.
До этого Baza заявила, что два его сына участвовали в нападении на Махачкалу. По предварительным данным, ликвидированными в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов были Осман и Адиль Омаровы.
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Александр Климов