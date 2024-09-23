Разгромившего могилу Маслякова отправили в психбольницу

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska
Задержанного за разгром могилы телеведущего Александра Маслякова отправили в психиатрическую больницу, передает Telegram-канал Shot.
Врачам придется установить вменяемость 19-летнего подростка.
По предварительным данным, в момент совершения преступления молодой человек находился под воздействием запрещенных препаратов. Перед тем как разбить могилу, он сказал, что шоумен «не заслуживает того, чтобы лежать там». Когда к нему подошли полицейские, он не смог связать двух слов.
22 сентября молодой человек снес крест на могиле телеведущего, разбросал цветы и унес фотографию. Его остановили охранники и передали сотрудникам полиции. Вандал был опознан как 19-летний москвич Кирилл К.
Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.
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По предварительным данным, в момент совершения преступления молодой человек находился под воздействием запрещенных препаратов. Перед тем как разбить могилу, он сказал, что шоумен «не заслуживает того, чтобы лежать там». Когда к нему подошли полицейские, он не смог связать двух слов.
22 сентября молодой человек снес крест на могиле телеведущего, разбросал цветы и унес фотографию. Его остановили охранники и передали сотрудникам полиции. Вандал был опознан как 19-летний москвич Кирилл К.
Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем 11 сентября. Он умер 8 сентября в возрасте 82 лет.
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Александр Климов