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Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду

Фото: iStock/arnoaltix

Фото: iStock/arnoaltix

Весьма сомнительные методы воспитания применялись в самарском детском саду №337. Придя в группу, мать обнаружила полураздетого воспитанника младшей группы плачущим в раздевалке. Ребенок был наказан воспитателем за баловство и нежелание спать вовремя тихого часа.
Негуманные методы воспитания были лишь верхушкой айсберга накопившихся разногласий в дошкольном заведении. Подобности читайте в материале «Радио 1».

Авторитет и уважение посредством наказания




Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova

Ситуация с наказанным ребенком произошла в декабре 2021 года. Тогда мать малыша еще была сотрудницей данного дошкольного заведения. Во время тихого часа она из соседней группы услышала плач и решила узнать, что произошло.

«Зашла в группу: один ребенок сидел на модуле в группе, а мой ребенок в пижамке сидел в раздевалке на стульчике. Дверь в раздевалку была открыта. Я спросила воспитателя: «Почему он не спит, ведь тихий час?« Было 13:30. Она сказала: он наказан, потому что не спал, а играл. Я пошла к заведующей, ее в тот момент не было. Написала докладную. После прихода заведующая прочитала докладную и вызвала воспитателя. Та ответила, что нужно наказывать, чтобы заслужить авторитет и уважение. На это заведующая заявила, мол, такие методы нужны, чтобы как-то научить детей, наказание — это мера воспитания детей», — цитирует слова матери издание volga.news.
Мама трехлетнего воспитанника на личном приеме у депутата Госдуммы Александра Хинштейна рассказала о методах воспитания в детском саду №337, после чего к конфликту был привлечен уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также генеральная прокуратура.


Новое руководство — новые правила


Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Детский сад №337, при поддержке еврейского национального центра «Маккаби», на протяжении 25 лет предоставлял возможность еврейским семьям воспитывать своих детей в соответствии с национальными традициями. В 2020 году муниципальный детсад «уплотнили» и сменили руководство.

Из национального садика пропала кошерная еда и иудейские традиции, а группы с 15 человек увеличились до 35. Деятельность нового руководства коснулась и персонала. Новая заведующая начала необоснованно увольнять педагогических работников, набранных прежним руководителем, а новые сотрудники не отличались большой любовью к детям.

Департамент образования города Самары на всё закрывал глаза, ведь производственная мощности дошкольного учреждения увеличилась с 60–70 детей до 173. Атем временем конфликт между родителями, еврейской общиной и администрацией перерастал в настоящее противостояние и его жертвами были дети.

Решение не заставило себя ждать


Фото: iStock/BernardaSv

В связи с конфликтной ситуацией в детском саду и публичной огласке случившегося была инициирована проверка, по итогам которой заведующая детским садом была уволена, а глава департамента образования отстранена от должности в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.

Еврейской общине было предложено другое помещение, которое будет передано в безвозмездную долгосрочную аренду для еврейских благотворительных организаций.

«Это позволит организовать там конфессиональный детсад, соответствующий всем необходимым требованиям. Вкладывая деньги, люди будут понимать, что никто их оттуда не «попросит». Сад будет не муниципальным, а частным, а, следовательно, это позволит гораздо более гибко работать с воспитанниками», — рассказал Александр Хинштейн изданию progorodsamara.ru.

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The Herald: в пригороде столицы Зимбабве вспышка холеры, уже 60 зараженных
03 января 2025, 15:55

Фото: istockphoto/tuachanwatthana

О вспышке холеры в пригороде столицы Зимбабве сообщают журналисты издания The Herald. Уточняется, что есть как минимум один умерший, а также 60 зараженных.
По данным журналистов, вспышка связана с отсутствием очистки воды, а также с разливом сточных канализационных вод, которые затопили открытые колодцы.

Организован временный центр по оказанию поддержки заразившимся. В настоящее время власти решают вопрос об обеспечении людей качественной питьевой водой. Российская сторона передала Зимбабве средства от холеры.

В феврале минувшего года в африканских регионах было принято решение о проведении массовой вакцинации и усилении мер санитарного контроля.

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#африка
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Число машин, попавших в массовое ДТП в Казахстане, увеличилось до 95
Число попавших в массовое ДТП на трассе Астана — Щучинск машин возросло до 95
03 января 2025, 14:59

Фото: iStock/eugenesergeev

Число машин в массовом ДТП на трассе Астана-Щучинск увеличилось по последним данным до 95. Об этом информирует национальный оператор автомобильных дорог «Казавтожол».
Уточняется, что ДТП произошло на 153-м километре трассы, в районе села Жанаталап. По данным ведомства, массовая авария случилась из-за несоблюдения водителями скоростного режима и безопасной дистанции.

Согласно информации МЧС, двоим пострадавшим оказана медицинская помощь, рядом с местом происшествия развёрнуты мобильные пункты обогрева, работает дорожная техника.

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112: Дед Мороз застрелил местного предпринимателя в Чувашии
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#техника
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#человек
#происшествия
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112: Дед Мороз застрелил местного предпринимателя в Чувашии
03 января 2025, 11:33

Фото: istockphoto/Dzurag

Местного чувашского предпринимателя застрелил Дед Мороз, передает Telegram-канал 112. Авторы уточнили, что убийство владельца магазина произошло накануне в четверг, 2 января.
Переодетый в Деда Мороза злоумышленник сделал несколько выстрелов из двустволки, а затем ушел.

Бизнесмен умер на месте. Уголовное дело уже возбуждено, фигуранта задержали.

Перед этим стало известно о пожаре в одном из автосервисов Хабаровского края. Площадь горения составила, примерно, 600 квадратов, сгорели пять машин, пострадавших и жертв нет.

На место выезжали 12 спасателей, а также две единицы техники. Пожар локализован, но причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что произошло в Тюменской области.

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Пять человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Тюменской области
03 января 2025, 09:56

Фото: iStock/conejota

Пять человек получили травмы в результате аварии с рейсовым автобусом на автодороге в Тюменской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром в пятницу, 3 января, на автодороге Тюмень – Салаирка – граница Свердловской области. Согласно предварительной информации, водитель автобуса зацепил снежный вал, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и повалилось на бок.

Уточняется, что в автобусе находились водитель и четыре пассажира. Травмы получили двое 53-летних мужчин, две женщины в возрасте 53 и 68 лет и 61-летний водитель автобуса. Обстоятельства аварии выясняются.

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МЧС: в Хабаровском крае пожар уничтожил пять машин
03 января 2025, 06:45

Фото: telegram-канал МЧС России

В Хабаровском крае произошел пожар в автосервисе, расположенном на улице Пионерская в городе Амурск, сообщили в telegram-канале МЧС России, показывая ​фото и видео происшествия.
Площадь возгорания составила около 600 квадратных метров. В результате происшествия сгорели пять автомобилей, однако пострадавших, к счастью, нет.

На месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России, задействовано две единицы техники. Пожарные оперативно локализовали возгорание, но причины инцидента пока не сообщаются.

Ранее спасатели в официальном Telegram-канале МЧС сообщили, что в Крыму выявили два новых участка загрязнения нефтепродуктами на фоне крушения танкеров. В настоящее время зона очищается, специалистами вывозится грунт.

Также в ночь со 2 на 3 января стало известно, что американский самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Погибло 2 человека, пострадало еще 18. Возможно, что еще появятся новые жертвы.

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Подрыв Tesla Cybertruck в США: личность и военная карьера виновного связаны с ВСУ, подробности
03 января 2025, 06:14

Фото: iStock/ValleraTo

Взрыв Tesla Cybertruck возле отеля Trump International в Лас-Вегасе 1 января 2025 года привлек внимание как общественности, так и правоохранительных органов. Расследование выявило множество неожиданных фактов о личности подозреваемого — бывшего сержанта американского спецназа Мэттью Ливельсбергера. Оказывается, он служил на Украине, пишут газеты The Guardian и USA Today. Подробную информацию о подозреваемом и самом теракте читайте в материале «Радио 1».

Кто такой Мэттью Ливельсбергер?

Мэттью Ливельсбергер, подозреваемый в подрыве Cybertruck, служил в американской армии с 2006 года, сначала на действительной службе, а затем в Национальной гвардии и резерве. Ему было 37 лет.

Фото: iStock/Serhej Calka

Он был членом элитного подразделения «Зеленые береты» и проходил службу в регионах, требующих высокого уровня подготовки: Афганистане, Таджикистане, Грузии, Демократической Республике Конго и на Украине.

Ливельсбергер и Украина

Участие Ливельсбергера в обучении украинских военных вновь подняло вопрос о роли США в конфликте. Официальные лица из Белого дома заявили, что американские военные не направлялись на Украину для участия в боевых действиях.

В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
Тем не менее Telegram-канал Shot обнаружил фото 2016 года, на котором Ливельсбергер позирует в футболке с украинским лозунгом.


К тому же, шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл доложил, что до совершения теракта Ливельсбергер был в отпуске в Германии. Там он служил в Десятой группе специального назначения, которая, как известно, с 2014 года помогала с обучением сил ВСУ.

Детали взрыва Cybertruck у отеля Trump International

Взрыв произошел возле знаменитого отеля в Лас-Вегасе 1 января. Электромобиль Tesla Cybertruck, арендованный через сервис каршеринга Turo, подорвался. В результате погиб сам Ливельсбергер. Еще один человек пострадал, получив серьезные ожоги.

Фото: iStock/trikolor

Шериф Лас-Вегаса Кевин Макмэхилл на брифинге ФБР заявил, что Ливельсбергер покончил с собой перед взрывом.

«Я готов назвать это самоубийством с последовавшим сразу за ним взрывом. Я не даю этому никаких других ярлыков», — заявил шериф, ссылаясь на желание многих людей назвать происшествие терактом.
В автомобиле были обнаружены военный билет Ливельсбергера, паспорт и оружие. CBS сообщает, что тело в машине сгорело до неузнаваемости, но подтверждение идентификации возможно с помощью анализа ДНК.

Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Илон Маск прокомментировал причину взрыва Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе
Telegram-канал Mash передает, что внутри электрокара находилось СВУ, и показывает видео подрыва. Следователи из ФБР подозревают, что Ливельсбергер устроил атаку не один — у него были пособники.



Основатель Tesla Илон Маск отметил в соцсети X, что конструкция Cybertruck минимизировала последствия взрыва: ударная волна была направлена вверх, что позволило избежать разрушений вблизи отеля.

Фото: iStock/Mylo Kaye

Связи с терактом в Новом Орлеане

Одновременно со взрывом в Лас-Вегасе в Новом Орлеане произошел теракт: водитель пикапа въехал в толпу людей и открыл огонь по собравшимся. Подозреваемым в стрельбе стал 42-летний Шамсуд-Дин Джаббар, также имеющий военное прошлое. У него при себе был флаг ИГИЛ*.

Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане
Как сообщает SHOT, оба подозреваемых служили на одной базе Форт-Либерти в Северной Каролине. Однако, уверяет CBS, их время службы не пересекалось. Связи между происшествиями на данный момент не установлены, но не исключаются.

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*организация признана террористической и запрещена в РФ
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Количество погибших и пострадавших от крушения самолета в США возросло
SHOT: 2 человека погибли, 18 пострадали при крушении самолета в Калифорнии, есть видео
03 января 2025, 04:16

Фото: iStock/ValleraTo

В городе Фуллертон, штат Калифорния, произошла авиакатастрофа: легкомоторный самолет врезался в склад с медикаментами, вызвав пожар. Погибли два человека — пилот и пассажир, еще 18 пострадали, сообщили в местной полиции.
Инцидент случился в четверг, 2 января, около 14:30 по местному времени (01:30 по Москве). В результате катастрофы пострадали 18 сотрудников склада, пишет SHOT. На канале также выложили видео крушения.

По данным полиции, десять из восемнадцати пострадавших были доставлены в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте и были отпущены.

Самолет упал неподалеку от аэродрома Фуллертона при попытке приземления. В здании склада, принадлежавшего местной больнице, вспыхнул сильный пожар.

Причины крушения сейчас расследуются, на месте работают специалисты.

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В США самолет упал на склад: начался пожар, 11 пострадавших
AP: минимум 11 человек пострадало после падения самолета на склад в Калифорнии
03 января 2025, 02:46

Фото: iStock/Diy13

Самолет упал на склад в Калифорнии (Фуллертон), вызвав сильный пожар. Пострадало минимум 11 человек. На место происшествия оперативно прибыли пожарные и спасатели, начав тушение огня и разбор завалов.
Пока точные данные о погибших отсутствуют, пострадавших также может оказаться больше 11, передает AP. Местные службы продолжают проводить спасательные работы и выяснять обстоятельства трагедии. Еще не установлено, какой именно самолет потерпел крушение.

В Telegram-канале РИА Новости выложили видео с места падения самолета.



Крушение произошло недалеко от муниципального аэропорта Фуллертона, который располагает одной взлетно-посадочной полосой и одной вертолетной площадкой. Аэропорт окружен жилым районом, коммерческими складами и региональной железнодорожной линией Metrolink.

Фуллертон — это город с населением около 140 тысяч человек, расположенный примерно в 40 километрах к юго-востоку от Лос-Анджелеса.

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#самолет
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В Крыму произошло смертельное ДТП
02 января 2025, 22:59

Фото: istockphoto/blinow61

Смертельное ДТП с участием легковушек унесло жизни троих человек, включая двоих детей, еще пятеро человек пострадали, сообщили в региональном МВД. Трагедия случилась в Советском районе близ населенного пункта Шахтино.
«В результате ДТП погибли трое пассажиров автомобиля «Лада Калина», двое из которых несовершеннолетние 2018 и 2023 годов рождения. Двое водителей, один пассажир 2015 года рождения, находившийся в автомобиле Chevrolet, и два пассажира автомобиля «Лада Калина» с травмами доставлены в медицинское учреждение», — пояснили в ведомстве.
Предварительно, водитель иномарки «Шевроле» по пути в сторону Джанкоя не справился с управлением, вылетев на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину». Проводится проверка.

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