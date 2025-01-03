Малыш плакал один в раздевалке: жестокость и национальные конфликты вскрылись в российском детсаду

Фото: iStock/arnoaltix
Весьма сомнительные методы воспитания применялись в самарском детском саду №337. Придя в группу, мать обнаружила полураздетого воспитанника младшей группы плачущим в раздевалке. Ребенок был наказан воспитателем за баловство и нежелание спать вовремя тихого часа.
Негуманные методы воспитания были лишь верхушкой айсберга накопившихся разногласий в дошкольном заведении. Подобности читайте в материале «Радио 1».
Ситуация с наказанным ребенком произошла в декабре 2021 года. Тогда мать малыша еще была сотрудницей данного дошкольного заведения. Во время тихого часа она из соседней группы услышала плач и решила узнать, что произошло.
Детский сад №337, при поддержке еврейского национального центра «Маккаби», на протяжении 25 лет предоставлял возможность еврейским семьям воспитывать своих детей в соответствии с национальными традициями. В 2020 году муниципальный детсад «уплотнили» и сменили руководство.
Из национального садика пропала кошерная еда и иудейские традиции, а группы с 15 человек увеличились до 35. Деятельность нового руководства коснулась и персонала. Новая заведующая начала необоснованно увольнять педагогических работников, набранных прежним руководителем, а новые сотрудники не отличались большой любовью к детям.
Департамент образования города Самары на всё закрывал глаза, ведь производственная мощности дошкольного учреждения увеличилась с 60–70 детей до 173. Атем временем конфликт между родителями, еврейской общиной и администрацией перерастал в настоящее противостояние и его жертвами были дети.
Фото: iStock/BernardaSv
В связи с конфликтной ситуацией в детском саду и публичной огласке случившегося была инициирована проверка, по итогам которой заведующая детским садом была уволена, а глава департамента образования отстранена от должности в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.
Еврейской общине было предложено другое помещение, которое будет передано в безвозмездную долгосрочную аренду для еврейских благотворительных организаций.
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Авторитет и уважение посредством наказания
Фото: iStock/Yuliia Kaveshnikova
Ситуация с наказанным ребенком произошла в декабре 2021 года. Тогда мать малыша еще была сотрудницей данного дошкольного заведения. Во время тихого часа она из соседней группы услышала плач и решила узнать, что произошло.
«Зашла в группу: один ребенок сидел на модуле в группе, а мой ребенок в пижамке сидел в раздевалке на стульчике. Дверь в раздевалку была открыта. Я спросила воспитателя: «Почему он не спит, ведь тихий час?« Было 13:30. Она сказала: он наказан, потому что не спал, а играл. Я пошла к заведующей, ее в тот момент не было. Написала докладную. После прихода заведующая прочитала докладную и вызвала воспитателя. Та ответила, что нужно наказывать, чтобы заслужить авторитет и уважение. На это заведующая заявила, мол, такие методы нужны, чтобы как-то научить детей, наказание — это мера воспитания детей», — цитирует слова матери издание volga.news.Мама трехлетнего воспитанника на личном приеме у депутата Госдуммы Александра Хинштейна рассказала о методах воспитания в детском саду №337, после чего к конфликту был привлечен уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, а также генеральная прокуратура.
Новое руководство — новые правила
Фото: iStock/ChiccoDodiFC
Детский сад №337, при поддержке еврейского национального центра «Маккаби», на протяжении 25 лет предоставлял возможность еврейским семьям воспитывать своих детей в соответствии с национальными традициями. В 2020 году муниципальный детсад «уплотнили» и сменили руководство.
Из национального садика пропала кошерная еда и иудейские традиции, а группы с 15 человек увеличились до 35. Деятельность нового руководства коснулась и персонала. Новая заведующая начала необоснованно увольнять педагогических работников, набранных прежним руководителем, а новые сотрудники не отличались большой любовью к детям.
Департамент образования города Самары на всё закрывал глаза, ведь производственная мощности дошкольного учреждения увеличилась с 60–70 детей до 173. Атем временем конфликт между родителями, еврейской общиной и администрацией перерастал в настоящее противостояние и его жертвами были дети.
Решение не заставило себя ждать
Фото: iStock/BernardaSv
В связи с конфликтной ситуацией в детском саду и публичной огласке случившегося была инициирована проверка, по итогам которой заведующая детским садом была уволена, а глава департамента образования отстранена от должности в связи с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями.
Еврейской общине было предложено другое помещение, которое будет передано в безвозмездную долгосрочную аренду для еврейских благотворительных организаций.
«Это позволит организовать там конфессиональный детсад, соответствующий всем необходимым требованиям. Вкладывая деньги, люди будут понимать, что никто их оттуда не «попросит». Сад будет не муниципальным, а частным, а, следовательно, это позволит гораздо более гибко работать с воспитанниками», — рассказал Александр Хинштейн изданию progorodsamara.ru.
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Елена Генералова