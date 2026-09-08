Ребенок умер после укуса клеща на Урале
Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск семьи мальчика, скончавшегося после укуса клеща в природном парке «Оленьи ручьи» под Екатеринбургом. Об этом пишет РЕН ТВ.
Как сообщили 8 сентября в пресс-службе суда, с ответчика взыскали два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Трагедия произошла в мае 2024 года.
Ребенок находился на отдыхе в парке вместе с матерью и знакомыми. Клещ, переносчик вируса энцефалита, укусил мальчика в голову. Членистоногое удалили в тот же день, однако спустя две недели у ребенка резко поднялась температура. Несмотря на все усилия медиков, спасти его не удалось.
Родители погибшего обратились в суд с требованием о возмещении морального вреда. Представители парка отказались удовлетворять претензию в досудебном порядке. В ходе разбирательства суд изучил заключения судебно-медицинской экспертизы и встал на сторону истцов. По решению суда, руководство особо охраняемой природной территории обязали выплатить каждому из родителей по миллиону рублей.
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