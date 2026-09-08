Ребенок умер после укуса клеща на Урале

08 сентября 2026, 12:59

Парк «Оленьи ручьи» выплатит семье 2 млн за смерть ребенка от укуса клеща

Фото: istockphoto/cotuvokne

Верхнепышминский городской суд удовлетворил иск семьи мальчика, скончавшегося после укуса клеща в природном парке «Оленьи ручьи» под Екатеринбургом. Об этом пишет РЕН ТВ.