В России начался второй пик активности клещей
В России начался второй пик активности клещей. Об этом проинформировали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Согласно информации ведомства, в начале сентября, когда тепло и влажно, клещи особенно активны. Они могут оставаться на пике своей жизнедеятельности до первых заморозков.
Роспотребнадзор советует в случае похода за грибами и ягодами надевать светлую одежду с длинными рукавами и высокие резиновые сапоги, чтобы защитить себя от клещей. Также рекомендуется использовать репелленты и регулярно осматривать себя каждые 15-20 минут во время прогулки. По возвращении домой необходимо провести повторный осмотр одежды, вещей, принесённых из леса, и домашних животных.
При обнаружении присосавшегося клеща следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Его нужно поместить в герметичную ёмкость и передать в лабораторию для анализа на наличие возбудителей инфекционных заболеваний.
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