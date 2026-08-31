Россиян предупредили о насекомых, похожих на клещей

31 августа 2026, 09:18

Биолог Сафонов: лосиную муху нередко путают с клещом

Фото: iStock/Tomasz Klejdysz

Лосиную муху (оленью кровососку) можно спутать с клещом. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости.