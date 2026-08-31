Россиян предупредили о насекомых, похожих на клещей
Лосиную муху (оленью кровососку) можно спутать с клещом. Об этом предупредил биолог Дмитрий Сафонов в беседе с РИА Новости.
В этом году из-за погодных условий эти насекомые вышли на пик активности раньше обычного — уже в середине августа, хотя обычно это происходит в конце месяца. Лосиные мухи встречаются в лесах и лесопарках Москвы: на Лосином острове, в Битцевском лесу, Серебряном бору, Кузьминском лесопарке, но в центре столицы их практически нет.
Внешне эти насекомые напоминают клещей — они имеют плоское тельце и маленькие лапки, а крылья скидывают, как только цепляются за жертву. Укус лосиной мухи может быть очень болезненным: ротовой аппарат насекомого прорезает кожу, а не прокалывает, как у комаров. К тому же в месте укуса появляется раздражение из-за антикоагулянтов, содержащихся в слюне.
Ранее врач Ольга Чистик объяснила, почему люди часто не замечают присосавшегося клеща сразу. По ее словам, членистоногое может оставаться на теле незамеченным несколько дней из-за обезболивающих веществ в его слюне и мелких размеров.
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