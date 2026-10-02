Ребенок упал с десятого этажа и выжил

02 октября 2026, 18:24

В Китае трехлетний мальчик упал с десятого этажа и выжил

Фото: istockphoto/sudok1

Трехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа в китайском городе Гуйян, расположенном на юго-западе страны. Об этом сообщает портал «Сина».