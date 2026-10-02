Ребенок упал с десятого этажа и выжил
Трехлетний мальчик выжил после падения с десятого этажа в китайском городе Гуйян, расположенном на юго-западе страны. Об этом сообщает портал «Сина».
По данным издания, ребенок случайно выпал из окна квартиры и во время падения зацепился за навес фруктового магазина, расположенного этажами ниже. Конструкция смягчила падение и, вероятно, спасла ему жизнь.
После происшествия у мальчика наблюдалось кровотечение из носа и рта, однако он оставался в сознании и реагировал на прохожих. Ребенка госпитализировали для обследования.
Медики не выявили у него переломов и внутренних повреждений. При этом навес магазина оказался полностью разрушенным. Его владелец, по данным портала, не намерен требовать от семьи ребенка компенсации за ущерб.
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