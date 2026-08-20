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В Новой Москве ребёнок выпал из окна частного дома и попал в реанимацию

Фото: Istock/Andrey Zhuravlev

В Новой Москве на территории СНТ пятилетний ребёнок выпал из окна и получил серьёзные травмы. Об этом информирует MK.ru.



Чрезвычайное происшествие случилось днём 19 августа в частном доме, где мальчик находился вместе с двумя братьями.

Прибывшие врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Медики госпитализировали маленького пациента в тяжёлом состоянии, сейчас он находится в реанимации.

До этого сообщалось о похожем инциденте в Казани. Там пятилетний ребёнок выпал с 16-го этажа и погиб. Аналогичный эпизод произошёл и в Петропавловске-Камчатском, где двухлетний мальчик свалился из окна второго этажа, но выжил.

Ольга Щелокова

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