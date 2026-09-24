Пассажир выпал из кресла из-за турбулентности в самолете и не выжил
Сильная турбулентность на борту самолета Singapore Airlines во время рейса в Азию послужила причиной гибели пожилого пассажира. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Трагедия произошла еще в 2024 году, но подробности стали известны только сейчас. 73-летний житель Великобритании Джефф Китчен летел из лондонского Хитроу в Сингапур вместе с женой Линдой. Над юго-западной частью Мьянмы Boeing 777 затрясло с такой силой, что мужчина выпал из кресла и упал на попутчика. У пенсионера остановилось сердце, и он перестал подавать признаки жизни.
В результате происшествия 56 человек получили серьезные травмы, еще 23 — легкие. Жена Китчена сломала позвоночник, ее экстренно госпитализировали после вынужденной посадки лайнера в Бангкоке. О смерти мужа ей сообщили лишь спустя два дня. Сейчас пострадавшая судится с авиаперевозчиком, требуя возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что самолет Москва — Владивосток экстренно сел в Благовещенске из-за смерти человека.
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