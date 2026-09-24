Пассажир выпал из кресла из-за турбулентности в самолете и не выжил

24 сентября 2026, 18:07

Пожилой британец погиб на рейсе Singapore Airlines из-за сильной турбулентности

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Сильная турбулентность на борту самолета Singapore Airlines во время рейса в Азию послужила причиной гибели пожилого пассажира. Об этом сообщает издание Daily Mail.