Ребёнок после выпитого энергетика оказался на грани инсульта

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В Свердловской области ребёнок после выпитого энергетического напитка оказался на грани инсульта. У него перекосило лицо и началось онемение конечностей.
В Свердловской области 12-летний мальчик выпил две банки энергетика, сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». После этого он несколько ночей не мог уснуть. У него начались сильные головные боли, онемела половина туловища. Пострадавшего мальчика срочно доставили в районную больницу, где медики диагностировали у него предынсультное состояние.
В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что врачи провели полную очистку организма. После того, как состояние юного пациента стабилизировалось, его выписали домой.
Медики предупреждают, что нервная система детей в силу возраста является нестабильной, она ещё не сформировалась полностью и не окрепла. Поэтому влияние на неё компонентов энергетических напитков может быть непредсказуемым.
Напомним, ранее в России был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что врачи провели полную очистку организма. После того, как состояние юного пациента стабилизировалось, его выписали домой.
Медики предупреждают, что нервная система детей в силу возраста является нестабильной, она ещё не сформировалась полностью и не окрепла. Поэтому влияние на неё компонентов энергетических напитков может быть непредсказуемым.
Напомним, ранее в России был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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Александр Бойцов