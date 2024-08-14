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Ребёнок после выпитого энергетика оказался на грани инсульта

14 августа 2024, 12:16
Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

Фото: istockphoto/Heidloss Tilo Geringswald Felix GbR

В Свердловской области ребёнок после выпитого энергетического напитка оказался на грани инсульта. У него перекосило лицо и началось онемение конечностей.
В Свердловской области 12-летний мальчик выпил две банки энергетика, сообщает телеграм-канал «SHOT ПРОВЕРКА». После этого он несколько ночей не мог уснуть. У него начались сильные головные боли, онемела половина туловища. Пострадавшего мальчика срочно доставили в районную больницу, где медики диагностировали у него предынсультное состояние.

В министерстве здравоохранения Свердловской области рассказали, что врачи провели полную очистку организма. После того, как состояние юного пациента стабилизировалось, его выписали домой.



Медики предупреждают, что нервная система детей в силу возраста является нестабильной, она ещё не сформировалась полностью и не окрепла. Поэтому влияние на неё компонентов энергетических напитков может быть непредсказуемым.

Напомним, ранее в России был принят закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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#мальчик
В Петербурге проверяют учительницу, которая хотела ребенка от ученика
Петербургская учительница захотела родить от ученика и попала под статью
14 августа 2024, 10:24

Фото: istockphoto/blinow61

Учительница из Санкт-Петербурга предлагала экс-ученику сдать биоматериалы, поскольку решила от него родить, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как уточняется, в полицию обратился отец парня, когда увидел переписку с педагогом, где были не детские подробности.
Кроме того, любвеобильная женщина призналась несовершеннолетнему в чувствах. Ситуацию подтвердил отец. Биоматериалы учительница не получила, однако теперь, по данным журналистов, ее проверяют по статье о развратных действиях. Какие-либо подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что женщина смогла спастись от изнасилования, укусив насильника за кончик пениса в США.

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#дети
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Женщина укусила насильника за кончик пениса и остановила изнасилование
В США женщина укусила насильника за пенис и остановила изнасилование
14 августа 2024, 09:45

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

В Соединенных Штатах Америки мужчина пытался изнасиловать женщину, которая спала на скамейке. Об этом пишет Margate Talk.
Сообщается, что инцидент произошел в городе Маргейт, штат Флорида. Девон Апплуайт подошел к женщине, которая спала на автобусной остановке и попытался совершить над ней действия сексуального характера.

Потерпевшая проснулась от ударов по лицу и увидела перед собой мужчину, который стоял со спущенными штанами. Девон Апплуайт схватил жертву и попытался прижать ее лицо к своему паху, но женщина не растерялась, вместо того чтобы подчиниться и совершить акт орального секса, она укусила его за кончик пениса.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы во время прямого эфира в интернете избила младенца. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах проверки и принятом решении.

До этого в Москве мужчина переломал ребра и позвоночник своей 63-летней матери. Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#бастрыкин
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Подмосковные полицейские поймали 19-летнего помощника телефонных мошенников
14 августа 2024, 09:22

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

19-летнего жителя Татарстана, подозреваемого в участии в телефонном мошенничестве, задержали полицейские округа Клин, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Жертвой мошенников стал 78-летний житель Клина. Сначала ему позвонили и под предлогом «перерегистрации» номера мобильного телефона узнали его паспортные данные. Потом пенсионеру позвонил некто, представившийся сотрудником портала госуслуг и по совместительству работником банка. Он сказал, что аккаунт пенсионера на портале взломан и кто-то пытается забрать деньги с его банковского счёта. И чтобы избежать этого, все средства надо перевести на «безопасные» счета», — говорится в сообщении.
В результате пожилой мужчина перечислил на счета мошенников все свои сбережения — около 300 тысяч рублей.

Полицейским удалось вычислить и задержать в Татарстане молодого человека, который через банкомат снял украденные у пенсионера деньги. Задержанный рассказал, что неизвестные предложили ему эту «подработку» в одном мессенджеров. В его обязанности входило обналичивать деньги и передавать их другим, оставляя себе процент от суммы.

Сейчас полиция разыскивает соучастников преступления, а также проверяет причастность задержанного к другим аналогичным происшествиям.

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#криминал
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В столичном ТЦ «Рио» возник сильный пожар
14 августа 2024, 09:06

Фото: istockphoto/Distortion Media

В Москве на Большой Черёмушкинской улице горит здание торгового комплекса «Рио». В районе третьего-четвёртого этажа наблюдается сильное задымление.
Открытый огонь виден на фасаде в районе нахождения фитнес-клуба на третьем этаже, сообщает телеграм-канал SHOT. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару присвоена вторая категория сложности. Огнеборцы установили несколько подъёмных механизмов для поиска источника возгорания, но пока не могут его обнаружить.

Люди из торгового центра эвакуированы, о пострадавших не сообщается. Пожарные предполагают, что огонь мог уйти внутрь здания, из-за чего не удаётся установить источник возгорания. Специалисты экстренных служб не исключают того, что для тушения пожара будет задействована авиация.

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В Германии выдали ордер на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков» украинца
Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца, причастного к подрывам СП
14 августа 2024, 08:49

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Об это информирует ТАСС, ссылаясь на местные СМИ.
В апреле генпрокуратура России уведомила, что направила в компетентные органы Соединенных Штатов, Франции, Германии, и Кипра запросы о расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

Этому предшествовало обращение в Госдуму России депутатов Госдумы Николая Харитонова, Андрея Красова, Яны Лантратовой и общественных деятелей Александра Дугина и Андрея Деркача о расследовании фактов возможной причастности лиц и структур к организации и финансированию терактов на российской территории, а также подрыва «Северных потоков». Инициаторы обращения, ссылаясь на данные, полученные из достоверных украинских источников, заявили, что для «операции прикрытия» была привлечена группа дайверов под контролем Кирилла Буданова*.

Ранее в Германии призвали наладить отношения с Россией и восстановить «Северный поток». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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ФСБ задержала россиянку по подозрению в государственной измене
В ДНР задержали женщину, передававшую Украине данные о силах МЧС РФ
14 августа 2024, 08:41

Фото: istock / zoka74

Сотрудники силовых структур в ДНР задержали россиянку, подозреваемую в государственной измене. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на УФСБ России по республике.
По предварительной информации, задержанная собирала и передавала украинским спецслужбам сведенья о силах и средствах МЧС России, которые были задействованы для локализации последствий украинских атак на регион. Эти данные могли быть использованы ВСУ для повторного нанесения ударов.

Следственное подразделение УФСБ России по ДНР возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ).

До этого сообщалось, что ФСБ задержала сотрудницу воинской части Южного военного округа по подозрению в госизмене. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Мать спасли соседи: в Волгограде при пожаре погибли двое детей
СК: в Волгограде при пожаре в квартире погибли двое детей, мать пострадала
14 августа 2024, 03:40

Фото: istock/Narongrit Sritana

При пожаре в квартире на улице Двинская в Волгограде двое детей погибли, а их мать пострадала. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) по региону.
По данным ведомства, трагедия произошла во вторник вечером в многоэтажном доме. В момент возгорания в квартире находились двое малолетних детей, 2019 и 2021 годов рождения, и их 33-летняя мать. Спастись удалось только женщине — ее вынесли из огня соседи, первые почувствовавшие задымление.

В результате происшествия россиянку госпитализировали в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что в Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ атаковали Воронеж, начался пожар
В Воронежской области произошел пожар после атаки БПЛА
14 августа 2024, 03:08

Фото: Минобороны РФ

В Воронежской области зафиксирован пожар, который вспыхнул в Хохольском районе. Местные жители сообщили о возгорании в телеграм-канале «Мой и твой Воронеж», а в сообществе «Типичный Воронеж» появилось видео с места происшествия.
По данным МЧС, пожар произошел на сеновале. В настоящее время спасатели не могут подтвердить, связано ли возгорание с атаками беспилотников. Официального подтверждения связи между пожаром и атаками пока нет.

С 21:55 в Воронежской области введен режим опасности из-за возможных атак беспилотников. МЧС и губернатор Александр Гусев сообщили о сбитых беспилотниках самолетного типа. Спасатели и экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что Острогожском районе Воронежской области системы ПВО и РЭБ обнаружили и подавили беспилотный летательный аппарат. Во время падения БПЛА был поврежден объект коммунальной инфраструктуры в поселке Газопровод. По сообщению губернатора Александра Гусева в Telegram-канале, беспилотник упал на крышу здания, что привело к возгоранию. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

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Голый лихач на «мерсе» влетел в толпу, пятеро пострадали
МВД: В Калининграде автомобиль заехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов
14 августа 2024, 02:49

Фото: istock/Anton Novikov

Вечером 13 августа в Калининграде на улице Черняховского произошло шокирующее ДТП. Водитель «мерседеса» выехал на тротуар и сбил пятерых пешеходов. На опубликованном видео от МВД видно, что мужчина, находившийся за рулем, был полностью обнажен.
По данным регионального управления МВД, авария случилась, когда 33-летний водитель, ранее привлекавшийся к административной ответственности, не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил пять человек. Об этом сообщает Life.ru. Трое из них получили тяжелые и средние травмы и были госпитализированы, еще двое получили амбулаторное лечение.

«Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение. 33-летний водитель, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности по ст. 12.8.1 КоАП РФ, после медицинского освидетельствования будет доставлен в отдел полиции», — сообщили в МВД.
После инцидента водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. На месте происшествия обнаружен пустой пакетик, что также привлечено к делу. В настоящее время проводятся дальнейшие расследования.

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