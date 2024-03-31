В Башкирии более суток не могут найти двух пропавших подростков

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В Башкирии уже больше суток не могут найти двух пропавших подростков. Об этом сообщает СУСК РФ по Республике Башкортостан.
Отмечается, что накануне 13-летний Павел Паличев и 14-летний Дамир Адигамов отправились гулять к детскому лагерю «Чайка», после чего перестали выходить на связь.
Была организована поисковая операция, в которой задействованы порядка 200 волонтёров, добровольцев, кинологов и специалистов экстренных служб.
В ходе операции были найдены школьные рюкзаки мальчиков в лесном массиве недалеко от реки Белой. Планируется проведение водолазных работ.
Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту пропажи подростков.
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Была организована поисковая операция, в которой задействованы порядка 200 волонтёров, добровольцев, кинологов и специалистов экстренных служб.
Следственное управление СК РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело по факту пропажи подростков.
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Анастасия Чинкова