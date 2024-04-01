В Москве умер ребёнок, отравившийся парацетамолом

Фото: iStock/dikushin
В Москве умер ребёнок, который отравился парацетамолом в Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
Ранее появилась информация, что ребёнок получил тяжёлое поражение печени в ходе самостоятельного лечения ОРВИ родителями. Борт санавиации экстренно доставил его в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова в Москве. Он должен был перенести операцию по трансплантации печени.
Однако ребёнок умер, его организм не справился с осложнениями.
В минздраве Бурятии выразили соболезнования родственникам ребёнка.
В ведомстве напомнили о правилах приёма лекарств. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, не назначать лечение себе или детям самостоятельно, а также консультироваться с врачом.
Читайте также:
58-летний россиянин съел самый острый в мире перец и умер
В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона
Shot: Третьеклассник стал задыхаться и умер на уроке в московской школе
Однако ребёнок умер, его организм не справился с осложнениями.
В ведомстве напомнили о правилах приёма лекарств. Важно внимательно ознакомиться с инструкцией к препарату, не назначать лечение себе или детям самостоятельно, а также консультироваться с врачом.
Читайте также:
58-летний россиянин съел самый острый в мире перец и умер
В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона
Shot: Третьеклассник стал задыхаться и умер на уроке в московской школе
Анастасия Чинкова